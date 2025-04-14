Τραμπ: Οι δασμοί σε εισαγόμενες ηλεκτρονικές συσκευές - τσιπ έρχονται σύντομα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα ανακοινώσει τον δασμολογικό συντελεστή στους εισαγόμενους ημιαγωγούς, που αφορούν κινητά, υπολογιστές και σωρεία άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει «ευελιξία» με ορισμένες εταιρείες του κλάδου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Κυριακή πως καμιά χώρα δεν πρόκειται να τη «γλιτώσει» από την επίθεση που έχει εξαπολύσει επιβάλλοντας «ανταποδοτικούς» τελωνειακούς δασμούς, «πάνω απ’ όλες η Κίνα», εναντίον της οποίας καταφέρθηκε εκ νέου, την επομένη εξαιρέσεων σε προϊόντα τεχνολογίας που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνησή του.

Η δέσμευση του προέδρου σημαίνει ότι ο εξαίρεση των smartphones και των υπολογιστών από τους ανταποδοτικούς δασμούς του στην Κίνα πιθανότατα θα είναι βραχύβιος, καθώς ο Τραμπ προσπαθεί αλλάξει τα δεδομένα στο εμπόρι των ημιαγωγών, σχολιάζει το Reuters.

«Θέλουμε να φτιάχνουμε τα τσιπ και τους ημιαγωγούς μας και άλλα πράγματα στη χώρα μας», διεμήνυσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον με το Air Force One από το κτήμα του στο Παλμ Μπιτς.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να πει εάν ορισμένα προϊόντα όπως τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να εξακολουθήσουν να εξαιρούνται, αλλά διευκρίνισε ότι «πρέπει να δείχνεις κάποια ευελιξία. Κανείς δεν πρέπει να είναι τόσο άκαμπτος».

Την Κυριακή ο Τραμπ ανακοίνωσε μια έρευνα στον τομέα των ημιαγωγών, επικαλούμενος την εθνική ασφάλεια.

«Ρίχνουμε μια ματιά στους Ημιαγωγούς και ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ στις επικείμενες έρευνες για τα δασμολόγια Εθνικής Ασφάλειας», ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει τις εξαιρέσεις από τους ανταποδοτικούς δασμούς την Παρασκευή, δημιουργώντας κάποιες ελπίδες στις αγορές ότι η βιομηχανία της τεχνολογίας θα μπορούσε να αποφύγει να παγιδευτεί στην κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ των δύο εθνών και ότι καθημερινά προϊόντα όπως τηλέφωνα και φορητοί υπολογιστές, θα παραμείνουν προσιτά στους καταναλωτές.

Ωστόσο, ο υπουργός Εμπορίου του Τραμπ, Χάουαρντ Λούτνικ, κατέστησε σαφές νωρίτερα την Κυριακή ότι κρίσιμης σημασίας τεχνολογικά προϊόντα από την Κίνα θα αντιμετωπίσουν ξεχωριστούς νέους δασμούς, μαζί με τους ημιαγωγούς, μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Οι παλινωδίες του Τραμπ για τους δασμούς την περασμένη εβδομάδα προκάλεσαν τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις στη Wall Street μετά την πανδημία COVID το 2020 σχολιάζει το Reuters. Ο δείκτης αναφοράς Standard & Poor's 500 έχει πέσει περισσότερο από 10% από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου.

Ο Λούτνικ είπε ότι ο Τραμπ θα θεσπίσει «έναν ειδικό τύπο δασμού» σε κινητά, υπολογιστές και άλλα ηλεκτρονικά αγαθά σε έναν ή δύο μήνες, παράλληλα με τους κλαδικούς δασμούς που στοχεύουν στους ημιαγωγούς και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Οι νέοι δασμοί θα είναι χωριστοί από τους λεγόμενους ανταποδοτικούς δασμούς του Τραμπ, βάσει των οποίων οι εισφορές στις κινεζικές εισαγωγές ανέβηκαν στο 125% την περασμένη εβδομάδα, είπε.

«Λέει (σ.σ ο Τραμπ) ότι εξαιρούνται από τους ανταποδωτικούς δασμούς, αλλά περιλαμβάνονται στους δασμούς των ημιαγωγών, οι οποίοι έρχονται πιθανώς σε έναν ή δύο μήνες», σημείωσε ο Λούτνικ σε συνέντευξή του στο ABC, προβλέποντας ότι οι εισφορές θα φέρουν την παραγωγή αυτών των προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Πεκίνο αύξησε τους δικούς του δασμούς στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ στο 125% την Παρασκευή ως απάντηση. Την Κυριακή, πριν από τα σχόλια του Λούτνικ, η Κίνα δήλωσε ότι αξιολογεί τις συνέπειες της εξαίρεσης για τα τεχνολογικά προϊόντα που εφαρμόστηκαν αργά την Παρασκευή.

«Το κουδούνι στο λαιμό μιας τίγρης μπορεί να λυθεί μόνο από το άτομο που το έδεσε», ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.

Ο δισεκατομμυριούχος μεγαλοπενδυτής Μπιλ Άκμαν, ο οποίος υποστήριξε την υποψηφιότητα του Τραμπ για την προεδρία, αλλά επέκρινε τους δασμούς, τον κάλεσε την Κυριακή να άρει τους δασμούς στην Κίνα για τρεις μήνες, όπως άλλωστε έκανε ο πρόεδρος για τις περισσότερες χώρες την περασμένη εβδομάδα.

Εάν ο Τραμπ σταματούσε τους κινεζικούς δασμούς για 90 ημέρες και τους μείωνε στο 10% προσωρινά, «θα πετύχαινε τον ίδιο στόχο αναγκάζοντας τις αμερικανικές επιχειρήσεις να μεταφέρουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους από την Κίνα χωρίς διακοπή και κίνδυνο», έγραψε ο Άκμαν στο X.

“Όχι άλλα ήξεις - αφήξεις”

Ο Σβεν Χένριχ, ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας συμβούλων NorthmanTrader, επέκρινε με δριμύτητα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπιζόταν το ζήτημα των δασμών την Κυριακή.

«Το μεγαλύτερο ράλι (σ.σ άνοδος) της χρονιάς θα ερχόταν την ημέρα της απόλυσης του Λούτνικ», έγραψε ο Χένριχ στο X. «Προτείνω στην κυβέρνηση να βρει ποιος ελέγχει το μήνυμα, όποιο κι αν είναι αυτό το μήνυμα, καθώς αλλάζει κάθε μέρα. Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ δεν μπορούν να σχεδιάσουν ή να επενδύσουν με τα ''ήξεις - αφήξεις''».

Η Δημοκρατική Αμερικανίδα γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν επέκρινε την τελευταία αναθεώρηση του δασμολογικού σχεδίου του Τραμπ, για την οποία οι οικονομολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη και να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό.

«Δεν υπάρχει δασμολογική πολιτική - μόνο χάος και διαφθορά» σημείωσε η Γουόρεν στο ABC, μιλώντας πριν από την τελευταία ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μια ειδοποίηση προς τους εισαγωγείς, αργά την Παρασκευή, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ δημοσίευσε μια λίστα με δασμολογικούς κωδικούς που εξαιρούνται από τους φόρους εισαγωγής. Περιλαμβάνει 20 κατηγορίες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών, φορητών υπολογιστών, σκληρών δίσκων, συσκευών ημιαγωγών, τσιπ μνήμης και επίπεδων οθονών.

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC, ο σύμβουλος εμπορίου του Λευκού Οίκου Πίτερ Ναβάρο σχολίασε ότι οι ΗΠΑ προσκάλεσαν την Κίνα για διαπραγμάτευση, αλλά επέκρινε τη σύνδεση της Κίνας με τη «θανατηφόρα αλυσίδα εφοδιασμού φαιντανύλης» και δεν την συμπεριέλαβαν σε μια λίστα με επτά οντότητες - Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ινδία, Ιαπωνία, με την κυβέρνηση του Ισραήλ, την Ινδονησία και τη Νότια Κορέα.



