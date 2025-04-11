Γιατί το Πεκίνο δεν υποχωρεί στον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ

O εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου συνεχίζει να κλιμακώνεται με ταχύ ρυθμό, προκαλώντας ανησυχίες για παγκόσμια ύφεση, ενώ την ίδια ώρα απαντώντας στους δασμούς που έχει επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η κινεζική ηγεσία διαμηνύει πως δεν αισθάνεται την ανάγκη να ενδώσει.

Η Κίνα απάντησε την Παρασκευή στους νέους δασμούς του Αμερικανού προέδρου, ανακοινώνοντας περαιτέρω αύξηση των φόρων σε αμερικανικά προϊόντα έως και 125%.

Η ανακοίνωση του Πεκίνου ήρθε λίγο μετά τη διευκρίνιση από Αμερικανούς αξιωματούχους ότι πλέον όλα τα κινεζικά προϊόντα που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα υπόκεινται σε ελάχιστο δασμό 145%.

Η Κίνα δήλωσε ότι τα νέα μέτρα, τα οποία αυξάνουν τους προηγούμενους δασμούς στις αμερικανικές εισαγωγές από το 84% στο 125%, θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο.

Στο ερώτημα γιατί το Πεκίνο δεν υποχωρεί απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς, η απάντηση είναι απλή: δεν χρειάζεται να το κάνει.

Οι Κινέζοι ηγέτες δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν να υποκύψουν σε έναν νταή – χαρακτηρισμό που έχουν αποδώσει κατ’ επανάληψη στην κυβέρνηση Τραμπ – ενώ διαθέτουν τη δυνατότητα να αντέξουν αυτήν την πίεση όσο καμία άλλη χώρα στον κόσμο, όπως αναφέρει το BBC.

Πριν ξεκινήσει ο εμπορικός πόλεμος, η Κίνα είχε πράγματι τεράστιες όγκο εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, όμως αυτές αντιπροσώπευαν μόλις το 2% του ΑΕΠ της.

Παρόλα αυτά, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν επιθυμεί έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, ιδίως σε μια περίοδο που αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές προκλήσεις, όπως η κρίση στην αγορά ακινήτων, το διογκωμένο περιφερειακό χρέος και η διαρκώς αυξανόμενη ανεργία των νέων.

Ωστόσο, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να αντέξει τις αμερικανικές πιέσεις.

Γνωρίζει επίσης ότι οι αντισταθμιστικοί δασμοί της θα πλήξουν σαφώς τους Αμερικανούς εξαγωγείς.

Ο Τραμπ ισχυριζόταν στους υποστηρικτές του ότι θα ήταν εύκολο να αναγκάσει την Κίνα να υποχωρήσει απλώς επιβάλλοντας δασμούς. Όμως αυτό έχει αποδειχθεί εξαιρετικά παραπλανητικό, σημειώνει το βρετανικό δίκτυο.

Το Πεκίνο δεν πρόκειται να παραδοθεί.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε την Παρασκευή στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος επισκέπτεται την Κίνα, ότι η χώρα του και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να «αντισταθούν από κοινού στις μονομερείς πρακτικές εκφοβισμού» της κυβέρνησης Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Σάντσεθ σημείωσε ότι οι εμπορικές εντάσεις Κίνας – ΗΠΑ δεν θα πρέπει να εμποδίσουν τη συνεργασία Πεκίνου – Ευρώπης.

Η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο λίγες ώρες προτού η Κίνα αυξήσει εκ νέου τους δασμούς της στα αμερικανικά προϊόντα, αν και έχει δηλώσει πως δεν θα απαντήσει σε περαιτέρω αυξήσεις από τις ΗΠΑ.

Την επόμενη εβδομάδα, ο Σι πρόκειται να επισκεφθεί τη Μαλαισία, το Βιετνάμ και την Καμπότζη, χώρες που έχουν επηρεαστεί σοβαρά από τους δασμούς Τραμπ.

Παράλληλα, οι υπουργοί του πραγματοποιούν συναντήσεις με ομολόγους τους από τη Νότια Αφρική, τη Σαουδική Αραβία και την Ινδία, προωθώντας την ενίσχυση της εμπορικής συνεργασίας.

Επιπλέον, η Κίνα και η ΕΕ φέρονται να συζητούν την κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών στα κινεζικά αυτοκίνητα και την αντικατάστασή τους με μία ελάχιστη τιμή, ώστε να περιοριστεί ένα νέο κύμα ντάμπινγκ.

Η Κίνα διαμηνύει προς όλες τις πλευρές ότι έχει επιλογές.

Αναλυτές σημειώνουν πως οι εκατέρωθεν αυξήσεις δασμών από τις δύο υπερδυνάμεις έχουν πλέον καταστεί σχεδόν συμβολικές, αφού έχουν ήδη μειώσει σημαντικά τις εμπορικές ροές μεταξύ τους.

H εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Μάο Νινγκ, ανάρτησε τις τελευταίες δύο ημέρες εικόνες του Μάο Τσε Τουνγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός αποσπάσματος από τον Πόλεμο της Κορέας όπου δήλωνε προς τις ΗΠΑ: «Όσο κι αν διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ».

Παράλληλα, το συνόδευσε με ένα δικό της σχόλιο που ανέφερε: «Είμαστε Κινέζοι. Δεν φοβόμαστε τις προκλήσεις. Δεν θα κάνουμε πίσω».

Όταν η κινεζική κυβέρνηση επιστρατεύει τον Μάο, είναι σημάδι ότι τα πράγματα σοβαρεύουν, καταλήγει το BBC.



