Τραυματίστηκε 23χρονος ναυτικός στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

Ένας 23χρονος αλλοδαπός ναυτικός, μέλος πληρώματος επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με κυπριακή σημαία, τραυματίστηκε στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός ναυτικός τραυματίστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ βρισκόταν στη ζώνη ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

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