Μαρινάκης: Την Πέμπτη οι αλλαγές στην κυβέρνηση - Στερείται λογικής η ταύτιση Μητσοτάκη με Τσίπρα από Σαμάρα

Στα βέλη που εξαπέλυσε κατά του πρωθυπουργού ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε μέσω του ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας ότι «η ταύτιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα στερείται λογικής». Παράλληλα, γνωστοποίησε πως ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις την Πέμπτη για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Για το εάν θα κάνει ζημιά στη ΝΔ πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε αρχικά: «Αυτό θα το δείξει το εκλογικό αποτέλεσμα, αν και εφόσον πάρει την απόφαση ο κ. Σαμαράς να κάνει κόμμα. Δεν μπορώ να προδικάσω ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Αν κρίνω από τη ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κ. Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, είτε που σκέφτεται να το κάνει».

Για τη δήλωση που έκανε ο κ. Σαμαράς για τους «πολιτικούς της μαρκίζας», αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως: «Αυτό στερείται λογικής και μάλιστα όταν ακούγεται από έναν άνθρωπο ο οποίος υπέστη και σε πολιτικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο τη φιλοσοφία του κ. Τσίπρα. Ο κ. Σαμαράς υπέστη και προσωπικά τη λογική της αρένας, της στοχοποίησης, που ξεπερνάει την πολιτική αντιπαράθεση. Και αναφέρομαι στη στοχοποίηση στην υπόθεση Novartis. Το να ταυτίζεται λοιπόν ένας πολιτικός, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, με τον εν ενεργεία πρόεδρο, εγώ θεωρώ ότι στερείται λογικής».

Για τον Χάρη Θεοχάρη που χαρακτήρισε τον κ. Σαμαρά «ακροδεξιό», ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως «καλό είναι να αποφεύγονται χαρακτηρισμοί. Και όχι για να μην οξύνονται τα πνεύματα αλλά γιατί δεν προσφέρουν κάτι. Και ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του κόμματος».

Για τη Σοφία Βούλτεψη που είπε η διαγραφή του κ. Σαμαρά ήταν «αμφίδρομο λάθος», σχολίασε πως «η κ. Βούλτεψη θεωρείται από τα στελέχη που βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα. Επειδή την έζησα τη διαγραφή, ήταν μια αναπόφευκτη δυσάρεστη εξέλιξη. Ναι, δυσάρεστη, προφανώς δυσάρεστη, κανείς δεν χάρηκε εκείνη τη μέρα, αλλά ήταν αναπόφευκτη».

Ερωτώμενος για τη στάση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο κ. Μαρινάκης τον χαρακτήρισε ως έναν «βαθύτατα παραταξιακό πολιτικό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κυβέρνησε, όπως όλοι οι πρωθυπουργοί με τα σωστά του και τα λάθη του, αλλά θεωρώ ότι έχει πολύ ψηλά στην προσωπική του στάθμιση την αξία της παράταξης. Δεν μπορώ εγώ να προεξοφλήσω κινήσεις ενός πρωθυπουργού σε έναν πρωθυπουργό. Το θεωρώ λάθος και θεσμικά. Σίγουρα όμως, γνωρίζοντας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Καραμανλή, ξέρω ότι είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν έφυγαν ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία».

Την Πέμπτη οι αλλαγές στην κυβέρνηση - «Δεν θα δούμε ανασχηματισμό»

Για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «δεν θα δούμε ανασχηματισμό». «Την Πέμπτη, δηλαδή μετά την εκλογή νέου μας γραμματέα, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν και το νέο γραμματέα στο νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και του εμβληματικού Νίκου Ταγαρά». Επίσης ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αντικατασταθεί ο Γιώργος Μυλωνάκης. «Θέλουμε πολύ σύντομα να τον έχουμε κοντά μας», είπε.

«Το ΠΑΣΟΚ χορηγός του κ. Τσίπρα»

Για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα δεύτερο κόμμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Αν πιστέψουμε ότι ο κόσμος θα μας ξαναψηφίσει επειδή μας θεωρεί καλύτερο από τον κ. Τσίπρα, καλύτερο τον κ. Τσίπρα από τον κ. Ανδρουλάκη, έχουμε χάσει τη μάχη». Σημείωσε επίσης πως «χωρίς να πω το ΠΑΣΟΚ χορηγό του κ. Τσίπρα, γιατί τα θεωρώ λίγο αυτά έτσι κλισέ ξεπερασμένα, σίγουρα στη δημοσκοπική του παρουσία του κ. Τσίπρα -που φαίνεται ότι εδραιώνεται προς το παρόν τουλάχιστον σε δεύτερη θέση-, έχει παίξει ρόλο χωρίς να το έχει καταλάβει και το ΠΑΣΟΚ» και εξήγησε πως ο πρώην πρωθυπουργός «πήρε τη λογική της Ελλάδας του '80, δηλαδή το να τάζουμε παραπάνω από αυτά που μπορούμε να δώσουμε και κόλλησε πάνω και τη λογική της πάνω και της κάτω πλατείας. Αυτός είναι ο κ. Τσίπρας. Είναι η συνέχεια της Ελλάδας του '80, μαζί με τη ρητορική και τη λογική του λαϊκισμού, των φωνών, των κραυγών της πάνω και της κάτω πλατείας. Το ΠΑΣΟΚ μπήκε στον πειρασμό, για να κερδίσει ψήφους να αυξήσει την ένταση, τον λαϊκισμό, τη ρητορική, να τάξει παραπάνω, θεωρώντας ότι έτσι θα έρθει πιο γρήγορα στην εξουσία. Και αντ' αυτού ήρθε ο κ. Τσίπρας, που είναι ο γνήσιος εκφραστής αυτής της λογικής, και φαίνεται ότι ξεπερνάει το ΠΑΣΟΚ».

«Μοναδικός στόχος η αυτοδυναμία - Το μόνο κόμμα που μπορούμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ»

Όπως σημείωσε για τις δημοσκοπήσεις, «φαίνεται πως είμαστε 7-8 μονάδες από τον στόχο μας. Άρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά δεν είναι και κάτι απίστευτο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παλέψουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι αξίζει τον κόπο να έχουμε άλλη μια σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ την εφικτή αυτοδυναμία... Θα το δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Αλλά αυτός είναι ο μοναδικός στόχος».

Για την πιθανότητα να συνεργαστεί η ΝΔ με κάποιο άλλο κόμμα σε περίπτωση που δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως καθώς δεν θα υπάρξει δεύτερος γύρος, «το βράδυ των εκλογών πρέπει να σεβαστούμε τη λαϊκή ετυμηγορία και να προσπαθήσουμε ο τόπος να έχει κυβέρνηση. Προφανώς όχι συνεργαζόμενοι με κόμματα τα οποία θέλουν να επαναφέρουν τη λογική του λαϊκισμού και πάνω και κάτω πλατείες. Πραγματικά μονόδρομος είναι η αυτοδυναμία γιατί το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να μπούμε σε αυτή τη λογική είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει άλλο, λόγω της θεσμικής συνέπειας και σοβαρότητας που έχει δείξει τα προηγούμενα χρόνια». Ωστόσο σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει την πόρτα για συνεργασία.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις.

Πηγή: skai.gr

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