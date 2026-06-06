Τι συμβαίνει στα «γιγάντια συμπόσια» της Αλσατίας και γιατί εξοργίζεται η ριζοσπαστική Αριστερά της Γαλλίας

Τρεισήμισι χιλιάδες πεινασμένοι Αλσατοί καταβροχθίζουν πιατέλες με αλλαντικά και κατά διαστήματα ξεσπούν σε θορυβώδη χορωδιακά τραγούδια. Πρόκειται για τη νεότερη εκδοχή ενός γαστρονομικού φαινομένου που εξαπλώνεται στη γαλλική επαρχία.

Η πόλη Κολμάρ της Αλσατίας, γνωστή για τα γραφικά μεσαιωνικά ξύλινα σπίτια, φιλοξένησε το περασμένο Σαββατοκύριακο ένα από τα λεγόμενα banquets géants (γιγαντιαία συμπόσια), των οποίων η δημοτικότητα έχει εξελιχθεί ξαφνικά σε πολιτικό ζήτημα στη Γαλλία.

Τα συμπόσια διοργανώνονται από την εταιρεία Le Canon Français («Το Γαλλικό Κανόνι») και προσελκύουν μαζικά πλήθη. Με εισιτήριο 81 ευρώ, οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν τέσσερα πιάτα τοπικής γαστρονομίας, απεριόριστο κρασί και αρκετές ώρες κοινής διασκέδασης και τραγουδιού.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι ενθουσιασμένοι. Το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα La France Insoumise (LFI) υποστηρίζει ότι αυτά τα συμπόσια έχουν και μια σκοτεινή πλευρά.

Το LFI αναφέρει ότι διαθέτει στοιχεία για ρατσιστικά συνθήματα και προσβολές σε βάρος των αλλοδαπών εργαζομένων. Επειδή το χοιρινό κρέας εμφανίζεται συχνά στο μενού, το κόμμα υποστηρίζει ότι οι εκδηλώσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποκλείουν μουσουλμάνους και χορτοφάγους.

Παράλληλα, επισημαίνει την οικονομική συμμετοχή του υπερσυντηρητικού επιχειρηματία Πιερ-Εντουάρ Στερέν ως ένδειξη μιας κρυφής πολιτικής ατζέντας υπέρ της άκρας δεξιάς.

Ο δισεκατομμυριούχος Στερέν ίδρυσε ένα think tank που προωθεί δεξιές ιδέες, όπως ο περιορισμός της μετανάστευσης, η αντίθεση στις αμβλώσεις και η ανάδειξη της χριστιανικής κληρονομιάς της Γαλλίας.

Η ευρωβουλευτής του LFI, Έμμα Φουρό, δηλώνει: «Αν ενεργούσαν με καλή πίστη, η Le Canon Français δεν θα είχε δεχτεί ποτέ τον Στερέν ως επενδυτή. Όμως πήραν τα χρήματά του. Αυτό συμβαίνει επειδή ανήκουν στο ίδιο πολιτικό οικοσύστημα, του οποίου στόχος είναι να φέρει την άκρα δεξιά στην εξουσία.»

Στο συμπόσιο της Κολμάρ, που πραγματοποιήθηκε σε έναν τεράστιο στεγασμένο χώρο στα περίχωρα της πόλης, οι κατηγορίες αυτές απορρίπτονται κατηγορηματικά.

Μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα, οι συμμετέχοντες κάθονται σε μακριά τραπέζια, 50 άτομα από κάθε πλευρά. Πολλοί άνδρες φορούν μπερέδες και τιράντες, κάτι που έχει εξελιχθεί σε άτυπη «στολή» της Le Canon Français. Κάποιες γυναίκες φορούν παραδοσιακές αλσατικές ενδυμασίες.

Πριν αρχίσει το γεύμα, οι διοργανωτές υπενθυμίζουν στους παρευρισκόμενους τον «χάρτη συμπεριφοράς», που απαιτεί σεβασμό και ευπρέπεια. Στη συνέχεια ξεκινά το γλέντι: σερβίρονται πιατέλες με ξινολάχανο, τυριά Αλσατίας και την παραδοσιακή πουτίγκα, ενώ το κρασί ρέει άφθονο.

Κατά διαστήματα οι συνδαιτυμόνες αφήνουν τα πιρούνια και τραγουδούν όλοι μαζί. Αγαπημένα τραγούδια είναι παλιές επιτυχίες καλλιτεχνών όπως ο Μισέλ Ντελπές και ο Τζο Ντασέν. Παρότι πρόκειται για τραγούδια παλαιότερων γενεών, οι περισσότεροι συμμετέχοντες – κυρίως άνθρωποι 20 και 30 ετών – γνωρίζουν τους στίχους απ’ έξω.

«Ερχόμαστε για τέσσερα πράγματα: την ατμόσφαιρα, τους φίλους, το αλκοόλ και το φαγητό» λέει ένας νεαρός, εκφράζοντας μια άποψη που επαναλαμβάνεται συχνά.

Οι περισσότεροι αποφεύγουν να μιλήσουν για πολιτική, εκτός από το να δηλώσουν ότι θεωρούν υπερβολική όλη τη διαμάχη.

«Κανείς δεν ασχολούνταν με αυτό το θέμα μέχρι που ο Στερέν έγινε μέτοχος και το LFI βρήκε αφορμή να επιτεθεί. Μην ξεχνάτε ότι του χρόνου υπάρχουν εκλογές», λέει ο Κεντέν από τη Μπεζανσόν.

Το κοινό στην Κολμάρ ήταν κυρίως – αλλά όχι αποκλειστικά – λευκοί. Πολλοί δήλωσαν ότι χαίρονται που μπορούν να γιορτάζουν παραδοσιακά με τους φίλους τους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, δεν παρατηρήθηκε συμπεριφορά ή γλώσσα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί προσβλητική.

Η Le Canon Français δημιουργήθηκε από τους επιχειρηματίες Πιερ-Αλεξάντρ ντε Μπουάς και Ζερό ντε λα Τουρ. Ξεκίνησαν πουλώντας κρασί μέσω διαδικτύου κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να βοηθήσουν έναν φίλο αμπελουργό. Αργότερα άρχισαν να διοργανώνουν εκδηλώσεις για τη χρηματοδότηση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς, και από εκεί γεννήθηκε η ιδέα των μεγάλων συμποσίων.

Ο Ντε Μπουάς υποστηρίζει ότι απλώς αναβιώνουν μια παλιά γαλλική παράδοση μαζικής εστίασης που ανάγεται στον Μεσαίωνα. Μετά τη Γαλλική Επανάσταση υπήρχαν τα «ρεπουμπλικανικά συμπόσια», ενώ μέχρι πρόσφατα σχεδόν κάθε χωριό είχε το δικό του ετήσιο λαϊκό γλέντι.

Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες της αριστεράς ως αβάσιμες.

Υποστηρίζει επίσης ότι δεν σερβίρουν μόνο χοιρινό κρέας. Το χοιρινό εμφανίζεται συχνά επειδή αποτελεί μέρος της γαλλικής αγροτικής παράδοσης, αλλά όχι αποκλειστικά. Παράλληλα, απορρίπτει ως αβάσιμες τις καταγγελίες περί ναζιστικού χαιρετισμού σε κάποιο από τα συμπόσια.

Ο ντε Μπουάς, που αυτοπροσδιορίζεται ως καθολικός, επιχειρηματίας και μέλος μιας οικονομικά αποδυναμωμένης αριστοκρατικής οικογένειας, δηλώνει ότι θα ήταν αντίθετο τόσο στις αξίες του όσο και στα επιχειρηματικά του συμφέροντα να αποκλείει ανθρώπους από τις εκδηλώσεις.

Για τον Στερέν αναφέρει ότι δεν τον έχει συναντήσει ποτέ προσωπικά και ότι ο επενδυτής απέκτησε το 30% της εταιρείας επειδή τη θεώρησε ιδιαίτερα κερδοφόρα.

Η Έμμα Φουρό, από την άλλη πλευρά, χαρακτηρίζει τα συμπόσια «οπισθοδρομικά» και «καρικατούρα της Γαλλίας».

«Δεν αντιπροσωπεύουν τη σύγχρονη Γαλλία, μια χώρα πλούσια στη διαφορετικότητά της», δηλώνει.

Το κόμμα της προσπαθεί να πείσει τις τοπικές αρχές να απαγορεύσουν τις εκδηλώσεις και έχει ήδη πετύχει μια πρώτη νίκη στην πόλη Κεμπέρ της Βρετάνης.

Στην Καέν, όπου πραγματοποιήθηκε συμπόσιο τον Απρίλιο, η αστυνομία διεξάγει προκαταρκτική έρευνα για καταγγελίες περί ρατσιστικής πρόκλησης από ορισμένους συμμετέχοντες.

Ο ντε Μπουάς δεν αρνείται ότι πολλοί - ίσως και οι περισσότεροι - από τους πελάτες του κινούνται πολιτικά προς τη δεξιά ή την άκρα δεξιά.

«Κοιτάξτε τα εκλογικά αποτελέσματα. Έτσι ψηφίζει πλέον όλο και περισσότερος κόσμος στην επαρχία», λέει και καταλήγει: «Δημιουργώ θέσεις εργασίας και προσφέρω χαρά στους ανθρώπους που έρχονται στα συμπόσια. Εντάξει, αυτοί οι πολιτικοί δεν συμπαθούν τον μέτοχο, δεν συμπαθούν τους ανθρώπους που έρχονται, δεν συμπαθούν ούτε το όνομά μου. Γιατί όμως πρέπει να μας επιτίθενται; Γιατί δεν μπορούν απλώς να μας αφήσουν ήσυχους;»

Πηγή: skai.gr

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