Σε νέα προσωπική αναφορά στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τις προσπάθειες του Ουκρανό προέδρου να εξοπλίσει τον στρατό της χώρας του απέναντι στον πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιδιώκει διαρκώς να αγοράσει αμερικανικούς πυραύλους, προσθέτοντας παράλληλα ότι σύντομα θα υπάρξουν κάποιες πολύ καλές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα έχετε κάποιες πολύ καλές προτάσεις πολύ σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε την πρόθεσή του να επιβάλει δασμούς στα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα.

«Θα επιβάλω δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να επιβάλω δασμό», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας «οι δασμοί θα έρθουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον».

Ο Τραμπ, δήλωσε επίσης ότι η ανακοίνωση της αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας Nvidia, ότι προτίθεται να επενδύσει έως και 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε servers τεχνητής νοημοσύνης (AI) στις ΗΠΑ την επόμενη τετραετία, είναι άμεσο αποτέλεσμα της επανεκλογής του και των δασμολογικών πολιτικών.

«Ο λόγος που το έκαναν είναι οι εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και οι δασμοί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.

Για το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πρέπει να εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια για κατασκευή πυρηνικού όπλου διαφορετικά θα αντιμετωπίσει σκληρές συνέπειες που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν στρατιωτικό χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

«Φυσικά», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν μια πιθανή απάντηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει χτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Αναφερθείς στις συνομιλίες μεταξύ Κίνας και Βιετνάμ, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο χώρες «πραγματοποιούν συνάντηση με σκοπό», όπως είπε χαρακτηριστικά, «να βρουν τρόπους για να βλάψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες». Ωστόσο, διευκρίνισε πως δεν τους κατηγορεί γι’ αυτό.

«Δεν κατηγορώ την Κίνα, δεν κατηγορώ το Βιετνάμ», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Βλέπω ότι συναντιούνται σήμερα… ωραία συνάντηση. Σαν να λένε: “πώς θα την φέρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής;"».



Πηγή: skai.gr

