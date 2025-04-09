Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα ανακοινώσει «σημαντικούς» δασμούς στα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα, μια κίνηση που θα μπορούσε να δώσει τέλος στο παγκόσμιο εμπόριο φαρμάκων χαμηλού κόστους.

Για χρόνια, οι περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έχουν επιβάλει λίγους ή καθόλου δασμούς στα φάρμακα, εν μέρει χάρη σε μια συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) το 1995 με στόχο τη διατήρηση των φαρμάκων σε προσιτές τιμές. Αυτή η αλλαγή έρχεται αφότου ο Τραμπ επέβαλε έναν γενικό δασμό 10% σε άλλες εισαγωγές την περασμένη εβδομάδα.

Οι νέοι «αμοιβαίοι» δασμοί του - συμπεριλαμβανομένου του δασμού 104% στα αγαθά που φθάνουν από την Κίνα - τέθηκαν σε ισχύ την Τετάρτη, εντείνοντας έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο και κλονίζοντας περαιτέρω τις αγορές.

Σύμφωνα με το BBC, οι αγοραστές φαρμακευτικών προϊόντων, που μέχρι στιγμής γλίτωσαν από σχετικά μέτρα, προετοιμάζονται τώρα για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Οι ΗΠΑ συνήθως εισάγουν τεράστιες ποσότητες τελικών φαρμάκων από την Ινδία, την Ευρώπη και την Κίνα χωρίς οι αγοραστές να πληρώνουν δασμούς - αν και τα ενεργά φαρμακευτικά συστατικά (APIs), που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμάκων, υπόκεινται ορισμένους δασμούς.

Μιλώντας σε δείπνο συγκέντρωσης κεφαλαίων για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα έναν μεγάλο δασμό στα φαρμακευτικά προϊόντα. Και όταν το ακούσουν αυτό, θα αφήσουν την Κίνα.»

Ο ίδιος είπε επίσης στους δημοσιογράφους, την περασμένη εβδομάδα ότι οι δασμοί «φαρμακευτικών» θα φτάσουν «σε επίπεδο που πραγματικά δεν έχετε ξαναδεί», σημειώνοντας ότι θα ανακοινωθούν «στο εγγύς μέλλον».

Το 2024, οι ΗΠΑ εισήγαγαν φάρμακα αξίας 213 δισεκατομμυρίων δολαρίων (168 δισεκατομμύρια στερλίνες), δηλαδή αξίας δυόμισι φορών και πλέον των συνολικών εισαγομένων φαρμάκων μια δεκαετία νωρίτερα.

Οι δηλώσεις του έχουν προκαλέσει ταραχή στους αγοραστές, ειδικά σε αυτούς που βασίζονται στις ινδικές εισαγωγές. Η Ινδία προμηθεύει σχεδόν τα μισά από όλα τα γενόσημα φάρμακα των ΗΠΑ ή φθηνότερες εκδόσεις δημοφιλών φαρμάκων και η χώρα έτσι εξοικονομεί δισεκατομμύρια σε σχέση με το κόστος υγειονομικής περίθαλψης.

Οι ινδικές φαρμακευτικές μετοχές υποχώρησαν απότομα μετά την είδηση αυτή. Η Ινδία στέλνει περίπου το ένα τρίτο των ετήσιων εξαγωγών φαρμάκων της αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν τη βασική αγορά. Αυτή τη στιγμή, οι Αμερικανοί πληρώνουν ελάχιστο ή καθόλου φόρο για εισαγωγές ινδικών φαρμάκων - σε αντίθεση με το δασμό σχεδόν 11% που καταβάλλουν οι Ινδοί για εισαγόμενα αμερικανικά φάρμακα.

Οι Ινδοί φαρμακοποιοί προειδοποιούν ότι οι δασμοί θα τους αναγκάσουν να αυξήσουν τις τιμές, κάτι που θα μπορούσε τελικά να αυξήσει τους ιατρικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ.

Σε επιφυλακή βρίσκονται και οι Ευρωπαίοι παρασκευαστές φαρμάκων. Μετά από μία συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλας Φον ντερ Λάιεν και κορυφαίων φαρμακευτικών εταιρειών την Τρίτη, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) προειδοποίησε ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να μετατοπίσουν την παραγωγή μακριά από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Η EFPIA, της οποίας τα μέλη περιλαμβάνουν μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες όπως η Bayer, η Novartis και η Novo Nordisk - η εταιρεία παραγωγής του φαρμάκου Ozempic για τον διαβήτη τύπου 2 - εξέφρασε ανησυχίες ότι η αύξηση των δασμών θα μπορούσε να διαταράξει τον ρόλο της Ευρώπης ως βασικό παράγοντα στην παγκόσμια φαρμακευτική παραγωγή.

Το 2024, τα φαρμακευτικά προϊόντα ήταν η μεγαλύτερη εξαγωγή της ΕΕ προς τις ΗΠΑ, αξίας 127 δισεκατομμυρίων δολαρίων (£100 δις).

Οι μεγάλες εταιρείες προέτρεψαν την ΕΕ να δράσει γρήγορα, επιδιώκοντας αλλαγές πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Εξέφρασαν επίσης ανησυχίες για τους πιθανούς δασμούς στο πλαίσιο των αντιποίνων της ΕΕ, οι οποίοι θα μπορούσαν να διαταράξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και να επηρεάσουν τους ασθενείς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Οι παγκόσμιοι φαρμακευτικοί κολοσσοί όπως η GSK και η Pfizer δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας και της Γερμανίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι νέοι δασμοί θα μπορούσαν να διαταράξουν πολλά τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πηγή: skai.gr

