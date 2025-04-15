Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την πρόθεσή της να αποσυρθεί από διμερή συμφωνία με το Μεξικό που επέτρεπε να εισάγονται στην αμερικανική αγορά τομάτες χωρίς τελωνειακούς δασμούς, μέτρο που θα τεθεί σε εφαρμογή από τα μέσα Ιουλίου και συνεπάγεται την επιβολή επιπρόσθετων δασμών σχεδόν 21%.

«Η συμφωνία δεν επέτρεψε να προστατευτούν οι αμερικανοί παραγωγοί από τις μεξικανικές εισαγωγές με αθέμιτες τιμές», και «το υπουργείο Εμπορίου έχει λάβει πολλά σχόλια» που ζητούσαν οι ΗΠΑ να αποσυρθούν» από αυτήν και η συγκεκριμένη απόφαση «θα επιτρέψει στους αμερικανούς παραγωγούς να ανταγωνίζονται δίκαια», εξήγησε η υπηρεσία διεθνούς εμπορίου (ITA), διεύθυνση του ομοσπονδιακού υπουργείου Εμπορίου, με ανακοίνωση Τύπου.

Παράλληλα, το υπουργείο έχει σκοπό να προχωρήσει στην επιβολή από τη 14η Ιουλίου δασμού 20,91% για να μειωθούν πρακτικές dumping «στις περισσότερες εισαγωγές τομάτας από το Μεξικό».

Σχεδόν όλες οι εξαγωγές του προϊόντος αυτού από το Μεξικό έχουν προορισμό τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δεδομένου του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας.

Οι μεξικανικές τομάτες κυμαίνονται από το 76% ως το 98% των διαφορετικών ειδών που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το Μεξικό εξήγαγε το 2023 κάπου 1,8 εκατ. τόνους τομάτας στις ΗΠΑ, με αξία 2,8 δισεκ. δολαρίων (2,4 εκατ. ευρώ).

Το Μεξικό έχει μετατραπεί, αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο, σε βασικό στόχο των τελωνειακών δασμών που θέλει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Το Μεξικό και ο Καναδάς άλλωστε ήταν οι στόχοι των επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 25% που ανακοινώθηκαν στις αρχές Μαρτίου, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγόρησε τα δυο γειτονικά κράτη πως δεν έκαναν αρκετά για να περιορίσουν την είσοδο μεταναστών χωρίς χαρτιά και φαιντανύλης στην επικράτειά της.

Οι περισσότεροι από τους δασμούς ανεστάλησαν μέχρι νεοτέρας, ωστόσο το Μεξικό πλήττεται επίσης από τους τελωνειακούς δασμούς 25% στον χάλυβα και στο αλουμίνιο και στα οχήματα που εξάγονται στις ΗΠΑ, τομείς με τεράστια σημασία για τη χώρα, όπως και για τον Καναδά.

