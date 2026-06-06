Οι Νικς «άλωσαν» ξανά το Σαν Αντόνιο και έκαναν το 2-0 στους τελικούς του NBA

Ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο βρίσκονται οι Νικς, οι οποίοι επικράτησαν με 105-104 των Σπερς στο Frost Bank Center και έκαναν το 2-0 στη σειρά των τελικών του NBA.

Σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, η ομάδα της Νέας Υόρκης έδειξε ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και κατάφερε να φύγει με τη νίκη από μία ιδιαίτερα δύσκολη έδρα, διατηρώντας πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι Νικς είχαν πολλές επιθετικές λύσεις, με τον Καρλ-Άντονι Τάουνς να πραγματοποιεί ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση. Ο σέντερ της Νέας Υόρκης ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους και 13 ριμπάουντ, αποτελώντας σταθερή πηγή σκοραρίσματος και κυριαρχίας κοντά στο καλάθι.

Πολύτιμη βοήθεια προσέφεραν επίσης ο Μικάλ Μπρίτζες με 20 πόντους, ο Τζέιλεν Μπράνσον με 20 πόντους και 6 ασίστ, καθώς και ο Ο Τζι Ανουνόμπι που πρόσθεσε 17 πόντους και σημαντικές λύσεις στην άμυνα.

Από την πλευρά των Σπερς, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν ξανά ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του. Ο Γάλλος σταρ τελείωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 μπλοκ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται το μεγάλο πρόσωπο του μέλλοντος στο NBA.

Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν ο ΝτιΆαρον Φοξ με 20 πόντους και ο Ντίλαν Χάρπερ με 15, όμως η προσπάθεια των γηπεδούχων δεν ήταν αρκετή για να φέρει τη σειρά στα ίσια.

Με το 2-0 υπέρ τους, οι Νεοϋορκέζοι έχουν πλέον την ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο στον τίτλο, ενώ οι Σπερς καλούνται να βρουν άμεσα απαντήσεις ώστε να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της σειράς.

Το τρίτο παιχνίδι των τελικών είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Τρίτης στις 03:30, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται καθώς οι Σπερς θα ψάξουν την αντίδραση και οι Νικς το βήμα που μπορεί να τους φέρει αγκαλιά με το πρωτάθλημα.



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