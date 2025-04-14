Δασμοί: Οι παλινωδίες του Τραμπ σε 53 λέξεις

Τις παλινωδίες του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μόλις 53 λέξεις παρουσίασε ο Ίαν Μπρέμερ, γνωστός πολιτικός επιστήμονας, καθηγητής της Σχολής Διεθνών και Δημοσίων Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κολούμπια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα ανακοινώσει τον δασμολογικό συντελεστή στους εισαγόμενους ημιαγωγούς, που αφορούν κινητά, υπολογιστές και σωρεία άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει «ευελιξία» με ορισμένες εταιρείες του κλάδου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Κυριακή πως καμιά χώρα δεν πρόκειται να τη «γλιτώσει» από την επίθεση που έχει εξαπολύσει επιβάλλοντας «ανταποδοτικούς» τελωνειακούς δασμούς, «πάνω απ’ όλες η Κίνα», εναντίον της οποίας καταφέρθηκε εκ νέου, την επομένη των εξαιρέσεων σε προϊόντα τεχνολογίας που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνησή του.

Ειδικότερα, μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα συνέβησαν τα εξής:

«Ανταποδοτικοί» αλλά στην πραγματικότητα μη ανταποδοτικοί/πολύ υψηλότεροι δασμοί για όλους

Δασμοί έως και 10% για όλους για 90 ημέρες

50% περισσότεροι δασμοί στην Κίνα

50% ακόμη περισσότεροι δασμοί στην Κίνα

Εκτός από υπολογιστές και ηλεκτρονικά

Αλλά ίσως σε υπολογιστές και ηλεκτρονικά...

*Ενδέχεται να ισχύουν κανόνες και περιορισμοί

for those keeping score*



• “reciprocal” but actually non-reciprocal/much higher tariffs on everyone

• tariffs down to 10% on everyone for 90 days

• 50% more tariffs on china

• 50% even more tariffs on china

• except computers and electronics

• but maybe on computers… — ian bremmer (@ianbremmer) April 13, 2025

“Όχι άλλα ήξεις αφήξεις”

Την ίδια στιγμή, εκνευρισμένοι με την αλλοπρόσαλλη στάση του Τραμπ εμφανίζονται παράγοντες της αγοράς.

Ο Σβεν Χένριχ, ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας συμβούλων NorthmanTrader, την Κυριακή επέκρινε με δριμύτητα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπιζόταν το ζήτημα των δασμών.

«Το μεγαλύτερο ράλι (σ.σ άνοδος) της χρονιάς θα ερχόταν την ημέρα της απόλυσης του Λούτνικ», έγραψε ο Χένριχ στο X για τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου. «Προτείνω στην κυβέρνηση να βρει ποιος ελέγχει το μήνυμα, όποιο κι αν είναι αυτό το μήνυμα, καθώς αλλάζει κάθε μέρα. Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ δεν μπορούν να σχεδιάσουν ή να επενδύσουν με τα ''ήξεις αφήξεις''».

Ο δισεκατομμυριούχος μεγαλοπενδυτής Μπιλ Άκμαν, ο οποίος υποστήριξε την υποψηφιότητα του Τραμπ για την προεδρία, αλλά επέκρινε τους δασμούς, τον κάλεσε την Κυριακή να άρει τους δασμούς στην Κίνα για τρεις μήνες, όπως άλλωστε έκανε ο πρόεδρος για τις περισσότερες χώρες την περασμένη εβδομάδα.

Σε μια ειδοποίηση προς τους εισαγωγείς, αργά την Παρασκευή, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ δημοσίευσε μια λίστα με δασμολογικούς κωδικούς που εξαιρούνται από τους φόρους εισαγωγής. Περιλαμβάνει 20 κατηγορίες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών, φορητών υπολογιστών, σκληρών δίσκων, συσκευών ημιαγωγών, τσιπ μνήμης και επίπεδων οθονών.

