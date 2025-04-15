Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έκρινε χθες Δευτέρα πως δεν υπάρχει λόγος αποσύνδεσης των οικονομιών των ΗΠΑ και της Κίνας, παρά τις ανταλλαγές απειλών για απαγορευτικούς τελωνειακούς δασμούς, διαβεβαιώνοντας πως θα μπορούσε δυνητικά να κλειστεί «μεγάλη συμφωνία» ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο.

«Υπάρχει μια μεγάλη συμφωνία που μπορεί να κλειστεί κάποια δεδομένη στιγμή», είπε ο κ. Μπέσεντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην τηλεοπτική υπηρεσία του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg, ερωτηθείς για τον κίνδυνο αποσύνδεσης των δυο μεγαλύτερων οικονομιών της υφηλίου. «Δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτό, αλλά μπορεί να συμβεί», έκρινε.

Ο κ. Μπέσεντ επισήμανε πως η σύναψη συμφωνίας με την Κίνα θα είναι δυσκολότερο να κλειστεί απ’ ό,τι με άλλες χώρες, καθώς «η Κίνα είναι τόσο ο μεγαλύτερος οικονομικός ανταγωνιστής μας, όσο και ο μεγαλύτερος στρατιωτικός αντίπαλός μας. Αυτό επομένως θα απαιτήσει λιγάκι ιδιαίτερο τύπο», εξήγησε.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα, οι δυο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, έχουν εμπλακεί σε μπραντεφέρ αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμό του, επιβάλλοντας επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς και βάζοντας στο στόχαστρο ειδικά τα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά.

Προχθές Κυριακή, ο αμερικανός προειδοποίησε πως καμιά χώρα δεν πρόκειται να τη «γλιτώσει» από την επίθεσή του αυτή, «ειδικά η Κίνα, η οποία μας μεταχειρίζεται με μακράν τον χειρότερο τρόπο», μέσω Truth Social, ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί δημιούργημα και ιδιοκτησία του.

Το Σάββατο, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε συμβιβαστικό μέτρο, την εξαίρεση από τους επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς —145% για τα εισαγόμενα προϊόντα της Κίνας— για τα αγαθά τεχνολογίας, κυρίως τα smartphones, τους υπολογιστές και τους ημιαγωγούς.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε δεκτή με ανακούφιση στις αγορές διεθνώς, που άρχισαν την εβδομάδα με άνοδο.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου αναγνώρισε την Κυριακή το «μικρό βήμα» που έκανε η Ουάσιγκτον όσον αφορά τα προϊόντα τεχνολογίας, παροτρύνοντάς τη ταυτόχρονα «να κάνουν ένα μεγάλο βήμα για να διορθώσουν τα σφάλματά τους, να ακυρώσουν τελείως την κακή πρακτική των ανταποδοτικών τελωνειακών δασμών και να επιστρέψουν στον σωστό δρόμο του αμοιβαίου σεβασμού».

Με τις άλλες χώρες, διαβεβαίωσε ο κ. Μπέσεντ, οι διμερείς διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν με «γρήγορους» ρυθμούς για να επιλυθούν τα ζητήματα που άπτονται των δασμών.

Έγιναν επαφές «με το Βιετνάμ την περασμένη εβδομάδα» που θα συνεχιστούν με την Ιαπωνία «(αύριο) Τετάρτη» και με τη Νότια Κορέα «την επόμενη εβδομάδα», διευκρίνισε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών.

