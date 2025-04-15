Μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της σε «μαζική» ουκρανική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας στη ρωσική πόλη Κουρσκ (δυτικά), ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Η Κουρσκ έγινε στόχος μαζικής εχθρικής επίθεσης τη νύχτα», ανέφεραν μέσω Telegram οι αρχές της ομώνυμης περιφέρειας, κάνοντας λόγο για έναν θάνατο «γυναίκας 85 ετών».

Άλλοι εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν, κατά την ίδια πηγή, που πρόσθεσε πως κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα εξαιτίας πυρκαγιών που ξέσπασαν σε αρκετά κτίρια, ιδίως πολυκατοικίες.

Οι αρχές της Κουρσκ ενεργοποίησαν συναγερμό για αεροπορική επιδρομή με πυραύλους και drones και κάλεσαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα παράθυρα, σύμφωνα με την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Ιζβέστια.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν κυριεύσει εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα της παραμεθόριας περιφέρειας Κουρσκ κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής εφόδου τον Αύγουστο του 2024. Ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να διώξουν έκτοτε τις ουκρανικές μονάδες και τους τελευταίους μήνες ανακατέλαβαν πάνω από τα δυο τρίτα των εδαφών που είχαν περιέλθει σε ουκρανικά χέρια.

Η επίθεση στην Κουρσκ καταγράφεται μετά το πολύνεκρο ρωσικό πυραυλικό πλήγμα της Κυριακής στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία. Το πλήγμα αυτό κατά τις αρχές στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 35 ανθρώπους και πυροδότησε κατακραυγή κι αγανακτισμένες αντιδράσεις από πολλούς ηγέτες κρατών της Δύσης και από τον ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.