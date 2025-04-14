Καθώς οι μέρες περνάνε, η Κίνα φαίνεται να υποβαθμίζει τον κίνδυνο που μπορεί να προκληθεί στις εξαγωγές της από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο ουρανός δεν θα πέσει για τις κινεζικές εξαγωγές», είπε ο Κινέζος Lyu Daliang, εκπρόσωπος της τελωνειακής διοίκησης. «Αυτές οι προσπάθειες όχι μόνο υποστήριξαν την ανάπτυξη των εταίρων μας, αλλά ενίσχυσαν και τη δική μας ανθεκτικότητα».

Ως μια ένδειξη ότι η Κίνα δεν δείχνει να πτοείται από τις απειλές του Τραμπ τα ασιατικά χρηματιστήρια ανέβηκαν σήμερα, Δευτέρα.

Ο εμπορικός πόλεμος έχει προκαλέσει αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές από τότε που ο Τραμπ αποκάλυψε για πρώτη φορά τους δασμούς στις 2 Απριλίου. Έκτοτε τα πράγματα έχουν λίγο καταλαγιάσει αφότου ο Τραμπ «πάγωσε» τους δασμούς για 90 ημέρες με εξαίρεση την Κίνα όπου η διαμάχη τους παραμένει.

Όμως, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου εξαρτάται όλο και λιγότερο εμπορικά τα τελευταία χρόνια από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Lyu.

Το βράδυ της Κυριακής ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social, ότι «ΚΑΝΕΙΣ δεν ξεκολλάει», τονίζοντας ότι τα smartphone εξακολουθούν να υπόκεινται σε εισφορές 20% και υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσαν να ανέβουν ακόμα υψηλότερα.

Ωστόσο, οι επενδυτές τη Δευτέρα δεν φάνηκαν να ανησυχούν από τις προσπάθειες του Τραμπ να υποβαθμίσει την τάση υποχώρησης που δείχνει τις τελευταίες ημέρες. Ο ιαπωνικός Nikkei σημείωσε άνοδο 1,2% ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 2,2%. Τα χρηματιστήρια της Σαγκάης και του Σενζέν ανέβηκαν κατά 0,8% και 1,2%, αντίστοιχα. Οι δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων κατέγραψαν επίσης άνοδο.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, επέκρινε τη Δευτέρα τους δασμούς των ΗΠΑ. Σε άρθρο του σε βιετναμέζικη εφημερίδα, ο Σι είπε ότι «ένας εμπορικός πόλεμος και ένας πόλεμος δασμών δεν θα βγάλουν νικητή και ο προστατευτισμός δεν θα οδηγήσει πουθενά»

