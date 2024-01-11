Γάζα: Σε 23.469 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί

Τουλάχιστον 23.469 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 59.604 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου.

Το παραπάνω ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία σφυροκοπεί σήμερα το πρωί τη νότια Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συνεχίζει στην Αίγυπτο την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή, με σκοπό να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Παράλληλα με τις μάχες και τις διπλωματικές προσπάθειες, το Ισραήλ θα βρεθεί από σήμερα αντιμέτωπο ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) της Χάγης με κατηγορίες για «γενοκτονία» εξαιτίας της επίθεσής του στη Λωρίδα της Γάζας, με πρωτοβουλία της Νότιας Αφρικής.

Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ τις χαρακτήρισε «παράλογες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

