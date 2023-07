Γκουτέρες: Η εποχή του «παγκόσμιου βρασμού» έχει φτάσει - Θερμότερος μήνας στην ιστορία ο Ιούλιος Κόσμος 17:55, 27.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα σχόλια του Γκουτέρες ήρθαν αφού οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν την Πέμπτη ότι οι τελευταίες τρεις εβδομάδες ήταν οι πιο ζεστές από τότε που έχουμε αρχεία