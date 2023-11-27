Ισραήλ: «Μάχη για τη ζωή της» δίνει 84χρονη που απελευθερώθηκε την Κυριακή από τη Χαμάς

Όταν η 84χρονη Έλμα Αβραάμ απήχθη στις 7 Οκτωβρίου από το σπίτι της στο κιμπούτζ Ναχάλ Οζ ήταν αυτοεξυπηρετούμενο μέλος της κοινότητας, λένε οι συγγενείς της. Όταν η Χαμάς την απελευθέρωσε, χθες Κυριακή, έδινε «μάχη για τη ζωή της», σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές.

Η 84χρονη απελευθερώθηκε μαζί με άλλους 16 ομήρους, συμπεριλαμβανομένης μιας 4χρονης Αμερικανοϊσραηλινής, κατά την τρίτη ημέρα της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ενώ οι υπόλοιποι όμηροι ήταν καλά στην υγεία τους, η κόρη της Έλμας είπε σε δημοσιογράφους ότι η μητέρα της έφθασε με 40 σφυγμούς και υποθερμία (28°C).

Ο υποδιοικητής του νοσοκομείου Σορόκα στην πόλη Μπεέρ Σέβα ανέφερε ότι η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη και ότι νοσηλεύεται σε καταστολή σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο, η Τάλι Αμάνο υποστήριξε ότι η μητέρα της θα είχε πεθάνει εάν διακομιζόταν στο νοσοκομείο λίγες ώρες αργότερα. Ανέφερε πως εδώ και χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, για τα οποία όμως ελάμβανε φαρμακευτική αγωγή και η κατάσταση της υγείας της ήταν υπό πλήρη έλεγχο.

Όπως είπε η κόρη της 84χρονης, απευθύνθηκε στον Ερυθρό Σταυρό εκλιπαρώντας να στείλει φάρμακα στη μητέρα της. «Περιμέναμε στην είσοδο, με ένα δέμα που είχε φάρμακα για εκείνη», αφηγήθηκε, αλλά η απάντηση που έλαβε ήταν ότι ήταν αδύνατη η πρόσβαση σε ομήρους.

Εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως συναντήθηκε με οικογένειες που ήθελαν να παραδώσουν φάρμακα για συγκεκριμένους ομήρους με προβλήματα υγείας, αλλά τους εξήγησε πως δεν μπορούσαν να τα παραλάβουν. «Εξακολουθούμε να ζητάμε πρόσβαση στους ομήρους, όπως κάναμε από την πρώτη κιόλας ημέρα», τόνισε. «Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στείλαμε γιατρό να συνοδεύσει και να φροντίσει την κυρία Έλμα Αβραάμ κατά τη μεταφορά της, μαζί με άλλους ομήρους από τη Λωρίδα της Γάζας», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

