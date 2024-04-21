Ο υπουργός Μπένι Γκαντς, μέλος του ισραηλινού πολεμικού συμβουλίου συνομίλησε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και του ζήτησε η Ουάσινγκτον να επανεξετάσει την απόφαση να επιβάλει κυρώσεις σε μια αμφιλεγόμενη μονάδα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), ανέφερε ένας δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, επικαλούμενος το γραφείο του Γκαντς
Χθες, Σάββατο το Axios ανέφερε πως η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να επιβάλει κυρώσεις σε βάρος του τάγματος Netzah Yehuda που έχει επιχειρήσει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα σήμερα πως θα αγωνιστεί εναντίον της επιβολής κυρώσεων σε βάρος οποιασδήποτε ισραηλινής στρατιωτικής μονάδας.
