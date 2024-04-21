Λογαριασμός
Επικοινωνία Σολτς με Νετανιάχου για την περαιτέρω αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ο Γερμανός καγκελάριος επικοινώνησε σήμερα τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου 

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς επικοινώνησε σήμερα τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και συζήτησαν την κατάσταση της περιοχής, γνωστοποίησε ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

«Ο καγκελάριος τόνισε ότι είναι απαραίτητο να αποφευχθεί μια περιφερειακή κλιμάκωση», είπε ο εκπρόσωπος.

Παράλληλα ο καγκελάριος εξέφρασε την ελπίδα η αμερικανική Γερουσία να εγκρίνει γρήγορα τη χρηματοδότηση για τη βοήθεια της Ουκρανίας μια μέρα μετά την έγκριση από την Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικού νομοθετικού πακέτου.

