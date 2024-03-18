Για τον ΓΓ του NATO Στόλτενμπεργκ, η κλιματική αλλαγή απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού Γενς Στόλτενμπεργκ τόνισε χθες Κυριακή στο Μπακού ότι έχει μεγάλη σημασία να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή «για λόγους ασφαλείας».

Εκφράστηκε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, τον Ιλάμ Αλίεφ, η χώρα του οποίου θα φιλοξενήσει την COP29 τον Νοέμβριο.

Εξαίροντας τον «σημαντικό ρόλο» που διαδραματίζει το Αζερμπαϊτζάν στον εφοδιασμό με αέριο «συμμάχων κλειδιών» του NATO, ο κ. Στόλτενμπεργκ υπογράμμισε πως είναι ανάγκη να «συμφιλιώσουμε την ανάγκη για ενέργεια με το περιβάλλον».

Ο αγώνας εναντίον της κλιματικής αλλαγής «είναι σημαντικός για την ασφάλεια, για το NATO», συνέχισε ο Νορβηγός, εξηγώντας πως η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι «πολλαπλασιαστής της κρίσης και βλέπουμε τις συνέπειες παντού στον κόσμο».

Η επιλογή του Αζερμπαϊτζάν για τη φιλοξενία της COP29 επικρίθηκε έντονα από οικολόγους. Εγγράφεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Μπακού για να αλλάξει την εικόνα της χώρας που ρυπαίνει κι έχει δεσποτική μορφή πολιτεύματος.

«Χάρη στους φυσικούς μας πόρους (...) επενδύουμε σε μεγάλο βαθμό, μαζί με τους εταίρους μας, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειες», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο κ. Αλίεφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

