Ο πρόεδρος της Γερμανίας Σταϊνμάιερ δεν θα συγχαρεί τον Πούτιν - Για "ψευδοεκλογές" κάνει λόγο το ΥΠΕΞ

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ δεν σκοπεύει να συγχαρεί τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την επανεκλογή του, έκανε γνωστό η εκπρόσωπός του, ενώ το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρεται σε «ψευδοεκλογές», το αποτέλεσμα των οποίων δεν εκπλήσσει κανέναν.

«Σήμερα σκέφτομαι τους ανθρώπους στην Ρωσία που αγωνίζονται για την ελευθερία και την δημοκρατία και ζουν σε συνεχή κίνδυνο υπό το καθεστώς του Πούτιν. Δεν ξεχνάμε αυτούς τους γενναίους ανθρώπους», ανέφερε ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ μέσω Χ, ενώ η εκπρόσωπός του, Κέρστιν Γκάμελιν, δήλωσε στην εφημερίδα Tagesspiegel ότι «δεν θα υπάρξει επιστολή (σ.σ. συγχαρητηρίων) προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν και έκανε λόγο για «λεγόμενες προεδρικές εκλογές» στην Ρωσία.

Από το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνεται μέσω X: «Οι ψευδοεκλογές στην Ρωσία δεν είναι ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες, το αποτέλεσμα δεν εκπλήσσει κανέναν. Ο Πούτιν κυβερνά αυταρχικά, βασίζεται στην λογοκρισία, την καταστολή και τη βία. Οι "εκλογές" στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας είναι άκυρες και μια ακόμη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

