Διαπραγμάτευση επί ίσοις όροις με την Ουκρανία ζήτησε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε πριν από λίγο.

«Η Ρωσία θα καθίσει με την Ουκρανία για να διαπραγματευτεί, αλλά μόνο με έναν όρο ότι πρέπει να είναι ισότιμα ​​μέρη που διαπραγματεύονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε δε ότι οι δύο χώρες πρόκειται να συνεχίσουν τις συνομιλίες, αφού οι διαπραγματεύσεις της περασμένης εβδομάδας δεν κατέληξαν κάπου.

Επανέλαβε δε ότι η ουκρανική κυβέρνηση είναι ένα νεοναζιστικό καθεστώς και λέει ότι οι συμμορίες λεηλατούν πόλεις και πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Μαριούπολης και συμπλήρωσε ότι οι Ουκρανοί «προσπαθούν τώρα να χρησιμοποιήσουν τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες».

Επιπλέον, επανέφερε τις απειλές πυρηνικού πολέμου τονίζοντας ωστόσο ότι είναι στο μυαλό της Δύσης και όχι της Ρωσίας.

Όταν του ζητήθηκε να καθησυχάσει τον κόσμο ότι η Ρωσία δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, όπως φοβόταν από τότε που ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποφάσισε να θέσει τις δυνάμεις πυρηνικής αποτροπής σε κατάσταση συναγερμού, ο κ. Λαβρόφ είπε: «Έχουμε ένα στρατιωτικό δόγμα που περιγράφει τις περιμέτρους και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή ή την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Δεν έχουμε καμία κλιμάκωση για να αποκλιμακώσουμε όπως προσπαθούν να την παρουσιάσουν οι δυτικές δυνάμεις».

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has accused the international community of "hysteria" over Ukraine and likened the US to Nazi Germany, claiming that "Americans have got Europe under their control".



