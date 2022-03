«Καταστρεφόμαστε. Πρόκειται για γενοκτονία του ουκρανικού λαού», λένε οι αξιωματούχοι της Μαριούπολης, καθώς η πόλη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν «ανελέητο» βομβαρδισμό.

Όπως αναφέρουν οι Ρώσοι βομβαρδίζουν «συνεχώς και σκόπιμα» κρίσιμες μη στρατιωτικές υποδομές, αφήνοντας την πόλη χωρίς νερό, θέρμανση ή ρεύμα.

The port city of Mariupol on the Sea of Azov was “near to a humanitarian catastrophe”, its deputy mayor said, as Russian troops bombarded it with every weapon in their arsenal pic.twitter.com/J9vM9jaCVH — распад и неуважение (@VictorKvert2008) March 3, 2022

Η πόλη στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας αποτέλεσε σημαντικό στόχο για τους Ρώσους κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, που μετρά ήδη μια εβδομάδα, μαζί με το Χάρκοβο και τη Χερσώνα στο νότο.

Σε μια ενημέρωση σήμερα το πρωί, το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης είπε ότι οι Ρώσοι «σπάνε τις προμήθειες τροφίμων, μας μπλοκάρουν, όπως στο παλιό Λένινγκραντ».

JUST NOW: "Several days we can fight, but we need to receive military help...we are surrounded by Russian army."



Deputy Mayor of crucial port city of Mariupol.pic.twitter.com/r8Hk4F2PkN — John Berman (@JohnBerman) March 3, 2022

Μια άλλη πηγή σημειώνει ότι «εσκεμμένα, για επτά ημέρες, καταστρέφουν την κρίσιμη υποδομή υποστήριξης της ζωής της πόλης. Δεν έχουμε ξανά φως, νερό ή θερμότητα».

Local residents report that Epicenter and Selpo shopping centers are on fire in Mariupol on Prospekt Mira

It is also reported that fighting has already begun on the western outskirts of the city.#Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/eFyD4Z6uAd — Ukraine need your help #Ukraine🇺🇦 (@Reptilien31) March 3, 2022

Το συμβούλιο πρόσθεσε ότι προσπαθεί να δημιουργήσει έναν ανθρωπιστικό διάδρομο για την πόλη, καθώς και να αποκαταστήσει τις υποδομές.

Ένας σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, Anton Herashchenko, επανέλαβε αργότερα ότι η Μαριούπολη είναι περικυκλωμένη από ρωσικά στρατεύματα.

"Δύσκολη, αλλά υπό έλεγχο" η κατάσταση στο Κίεβο

Παράλληλα, η κατάσταση στην ουκρανική πρωτεύουσα είναι "δύσκολη, αλλά υπό έλεγχο", δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Δεν υπήρξαν απώλειες κατά τη διάρκεια της νύχτας, πρόσθεσε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι οι εκρήξεις τη νύχτα οφείλονταν στην κατάρριψη από τα ουκρανικά αντιαεροπορικά συστήματα ρωσικών πυραύλων που εκτοξεύονταν εναντίον της πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου πρόσθεσε δε ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις συστήματος θέρμανσης από τον βομβαρδισμό τους χθες, Τετάρτη, από τις ρωσικές δυνάμεις θα επιδιορθωθούν στη διάρκεια της ημέρας.

