Για ποια χημικά όπλα κατηγορούσε το Κίεβο τον Κιρίλοφ;

Στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας, οι στρατιώτες της χώρας αναφέρουν αυτό που καταδεικνύουν και οι στατιστικές: μια συνεχή χρήση χημικών όπλων, κυρίως δακρυγόνων, των οποίων η ανάπτυξη στο πεδίο της μάχης είναι παράνομη.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρούν παραπέρα στις κατηγορίες και λένε ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί έναν άλλο τοξικό παράγοντα, τη χλωροπικρίνη, που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα χαρακώματα του πρώτου παγκόσμιου πολέμου.

Πίσω από την προσπάθεια βρίσκονται τα στρατεύματα της μονάδας ραδιενεργούς, χημικής και βιολογικής άμυνας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, γνωστές ως RKhBZ, αναφέρει ο Guardian.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο λένε ότι είναι μια εξειδικευμένη μονάδα, υπεύθυνη εν μέρει για τη χρήση χημικών στο πεδίο της μάχης, και επικεφαλής τους ήταν ο Ίγκορ Κιρίλοφ, ο οποίος σκοτώθηκε στη Μόσχα από βόμβα κρυμμένη σε πατίνι, σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε από το Κίεβο.

Η Ουκρανία αναφέρει ότι έχουν τεκμηριωθεί 4.800 χρήσεις χημικών όπλων από τη Ρωσία από την έναρξη της εισβολής πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022 και περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν. Πολλές αναφορές μέσων ενημέρωσης, επικαλούμενες μαρτυρίες στρατιωτών, αναφέρουν ότι μικρά drones χρησιμοποιούνται για τη ρίψη χειροβομβίδων αερίου σε ουκρανικές θέσεις, προκαλώντας πνιγμό στους στρατιώτες ή αναγκάζοντας τους να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους.

Τον Μάιο, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί δακρυγόνα και άλλους παράγοντες στο πεδίο της μάχης, μεταξύ των οποίων και χλωροπικρίνη.

Απαγορευμένη από τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) στο πεδίο της μάχης, η χλωροπικρίνη είναι ένα αμυδρά κίτρινο υγρό που, όταν απελευθερώνεται κοντά σε ανθρώπους, προκαλεί πνιγμό, ζάλη, έντονο πόνο στα μάτια, ερεθισμό του δέρματος, έμετο και, στην πιο σοβαρή περιπτώσεις, θάνατο.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε: «Η χρήση τέτοιων χημικών ουσιών δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και πιθανώς οφείλεται στην επιθυμία των ρωσικών δυνάμεων να εκτοπίσουν τις ουκρανικές δυνάμεις από οχυρωμένες θέσεις για να επιτύχουν τακτικά κέρδη στο πεδίο της μάχης». Στη συνέχεια ανακοίνωσε κυρώσεις κατά της ρωσικής μονάδας RKhBZ.

Τον Οκτώβριο, το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε ακόμη περισσότερο το ζήτημα. Ο Ντέιβιντ Λάμι, υπουργός Εξωτερικών, και ο Τζον Χάλεϊ, υπουργός Άμυνας, κατηγόρησαν τη Ρωσία για παραβίαση της σύμβασης για τα χημικά όπλα και επέβαλαν κυρώσεις τόσο στη μονάδα όσο και στον ίδιο τον Κιρίλοφ. «Οι σκληρές και απάνθρωπες τακτικές της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης είναι αποκρουστικές», είπε ο Λάμι, λέγοντας ότι η χλωροπικρίνη ήταν μεταξύ των χημικών παραγόντων που χρησιμοποιήθηκαν.

Μια μελέτη του Kyiv Independent που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο, βασισμένη σε στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από Ουκρανούς αξιωματούχους, έδειξε ότι η χρήση χημικών παραγόντων στο πεδίο της μάχης αυξήθηκε το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Ανέφερε ότι υπήρξαν 81 περιστατικά τον Δεκέμβριο του 2023, που αυξήθηκαν στα 715 τον Μάιο, για να μειωθούν ξανά καθώς πλησίαζε ο χειμώνας, φτάνοντας τα 166 κρούσματα, σύμφωνα με στοιχεία της Ουκρανίας .

Ώρες πριν από το θάνατο του Κιρίλοφ, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας SBU δημοσίευσε τη δική της έκθεση στο διαδίκτυο που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν χημικά όπλα «κυρίως στις πιο κρίσιμες περιοχές μάχης.

Η Ρωσία έχει αρνηθεί τη χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία, με τον ίδιο τον Κιρίλοφ να διαψεύδει τις αναφορές. «Η Ρωσία κατέστρεψε όλα τα αποθέματα χημικών όπλων τον Σεπτέμβριο του 2017», είπε ο στρατηγός τον Φεβρουάριο, αν και οι ισχυρισμοί για τη χρήση το novichok στον Σεργκέι Σκριπάλ και τον Αλεξέι Ναβάλνι δείχνουν το αντίθετο. Ο Κιρίλοφ ισχυρίστηκε επίσης ότι η Ρωσία βρήκε ένα εργαστήριο χημικών όπλων κοντά στην Αβντίικα στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να έχει επαληθευτεί ποτέ ο συγκεκριμένος ισχυρισμός.

Μέχρι πρόσφατα, οι επίσημες έρευνες από τον OPCW και από τις δύο πλευρές ήταν περιορισμένες, εν μέρει επειδή για να δράσει ο διεθνής οργανισμός πρέπει να κληθεί είτε από τη Ρωσία είτε από την Ουκρανία για να διερευνήσει. Η χρήση της χλωροπικρίνης δεν έχει αποδειχθεί από τον OPCW, αλλά τον περασμένο μήνα, μετά από επίσκεψη στην Ουκρανία, ο ελεγκτής είπε ότι υπήρχαν στοιχεία για τη χρήση ενός τύπου δακρυγόνων.

«Οι αναλύσεις από τα εργαστήρια του OPCW, που διεξάγονται χωριστά και ανεξάρτητα, επιβεβαιώνουν ότι τα δείγματα που συλλέχθηκαν από την τάφρο περιέχουν τον παράγοντα 2-χλωροβενζυλιδενομαλονονιτρίλιο, γνωστό ως CS», ανέφερε η έκθεση.



