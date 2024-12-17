Γερμανία: Άρχισε η δίκη για τον θάνατο του 20χρονου Φίλιππου Τσάνη που τραυματίστηκε θανάσιμα έπειτα από βίαιο ξυλοδαρμό

Άρχισε σήμερα σε δικαστήριο του Μπίλεφελντ στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία η δίκη για τον θάνατο του ελληνικής καταγωγής 20χρονου Φίλιππου Τσάνη, ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο τραυματίστηκε θανάσιμα έπειτα από βίαιο ξυλοδαρμό, ενώ επέστρεφε από την γιορτή αποφοίτησης της αδελφής του στο Μπαντ Οϊενχάουζεν.

Σύμφωνα με το περιοδικό Focus, η κατηγορία που απαγγέλθηκε σήμερα από τον εισαγγελέα Κρίστοφ Μάκελ αφορά ανθρωποκτονία και ληστεία σε βάρος ατόμου σε αδυναμία αντίδρασης. Ο νεαρός ομογενής δέχθηκε γροθιές και κλοτσιές στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή εγκεφαλική βλάβη και να υποκύψει στα τραύματά του έπειτα από δύο ημέρες. Βασικός κατηγορούμενος είναι o 18χρονος Σύρος Μουαφάκ Σ., ενώ δύο 19χρονοι Γερμανοί, ο Νικ Ρ. και ο Φέρντιναντ Ντ., κατηγορούνται για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και κλεπταποδοχή. Διαβάζοντας το κατηγορητήριο, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ο Φίλιππος Τσάνης και οι τρεις δράστες ενεπλάκησαν σε αντιπαράθεση «χωρίς λόγο» και χωρίς να γνωρίζονται. Συναντήθηκαν τυχαία σε πάρκο κοντά στο σημείο όπου φιλοξενείτο η εκδήλωση για την αποφοίτηση της αδελφής του θύματος, όταν ο Τσάνης με έναν φίλο του αποχωρούσαν. Ο Κρίστοφ Μάκελ περιέγραψε με λεπτομέρειες την σκηνή, εξηγώντας ότι ο 18χρονος Σύρος χτύπησε εσκεμμένα το θύμα στα πόδια ώστε να πέσει και κατόπιν του κατάφερε σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι με τα χέρια και τα πόδια του, «εν γνώσει του ότι ο 20χρονος θα μπορούσε και να πεθάνει».

Το κατηγορητήριο αναφέρεται σε ληστεία και κλεπταποδοχή, διότι οι δράστες αφαίρεσαν από το θύμα μια τσάντα με χρήματα, λίγα γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας και ένα άρωμα, τα οποία μοιράστηκαν. Όπως μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας, ένας από τους κατηγορούμενους «ψέκασε τον λαιμό του με το άρωμα, ενώ το θύμα βρισκόταν αναίσθητο στο έδαφος». Σύμφωνα πάντως με την «Kölner Stadt-Anzeiger», ένας από τους συγκατηγορούμενους έχει ενοχοποιήσει τον 18χρονο Σύρο με την κατάθεσή του.

Έξω από το δικαστήριο συγκεντρωμένο πλήθος γιουχάισε σήμερα τους δράστες, οι οποίοι έφθασαν στην αίθουσα συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Στο δικαστήριο βρισκόταν και ο πατέρας του θύματος, Δημήτρης Τσάνης, ο οποίος μάλιστα, σε κατάσταση έντονης φόρτισης, φώναξε «δολοφόνοι».

Ο βίαιος θάνατος του 20χρονου είχε πυροδοτήσει έντονη δημόσια αντιπαράθεση με αφορμή το θέμα της απέλασης ξένων εγκληματιών, με την συζήτηση να έχει φθάσει ακόμη και στην Bundestag. «Ο Φίλιππος θα μπορούσε να είναι γιος μας», είχε δηλώσει ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς, κάνοντας λόγο για «όχι μεμονωμένο περιστατικό» και για «ανεξέλεγκτη μετανάστευση». Οι δράστες έχουν ένα κοινό, «είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν στην Γερμανία από άλλες χώρες ως μετανάστες και είχαν κάθε ευκαιρία να ζήσουν μια ζωή με ελευθερία, οδηγήθηκαν ωστόσο στην βία», είχε τονίσει ο κ. Μερτς. Όπως αποκάλυψε τώρα το δίκτυο WDR, οι αρμόδιες αρχές είχαν παραλείψει να διαβιβάσουν μεταξύ τους πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μητρώο του Σύρου πριν από την δολοφονία, στο οποίο αναφέρονταν επανειλημμένα εγκλήματα από το 2020 και ο χαρακτηρισμός «στο κατώφλι της παραβατικότητας». Ο Μουαφάκ Σ. έφθασε στην Γερμανία το 2016 σε ηλικία 10 ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος για οικογενειακή επανένωση, καθώς οι γονείς του βρίσκονταν ήδη στην χώρα. Οι αρχές φαίνεται επίσης ότι είχαν χάσει τα ίχνη του 18χρονου και, όταν εκείνος μετακόμισε το Οκτώβριο του 2023 στο Μπαντ Οϊενχάουζεν ούτε η αστυνομία ούτε το γραφείο μετανάστευσης έλαβαν πληροφορίες για το παρελθόν του.

Το περιφερειακό δικαστήριο του Μπίλεφελντ έχει προγραμματίσει 19 ημέρες ακροαματικής διαδικασίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

