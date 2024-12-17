Γάζα: Η Ουάσινγκτον εκφράζει "συγκρατημένη αισιοδοξία" για την επίτευξη εκεχειρίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν σήμερα ότι έχουν "συγκρατημένη αισιοδοξία" ως προς την προοπτική της επίτευξης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από έναν και πλέον χρόνο καταστροφικής σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς, και παρότι αναγνώρισε ότι παρόμοιες ελπίδες διαψεύστηκαν κατά το παρελθόν.

"Νομίζω ότι συγκρατημένη αισιοδοξία είναι ένας σωστός τρόπος να το χαρακτηρίσω, αν και μετριάζεται πολύ από τον ρεαλισμό", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ την ώρα που η Χαμάς χαρακτηρίζει "σοβαρές και θετικές" τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Ντόχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

