Ενώ ο Άγιος Βασίλης έχει τις ρίζες του στον Άγιο Νικόλαο του 4ου αιώνα, η έννοια της Μητέρας των Χριστουγέννων, της Αγιο-Βασιλίνας, είναι μια πολύ πιο πρόσφατη προσθήκη στη χριστουγεννιάτικη παράδοση. Κάνοντας την εμφάνισή της πιο πρόσφατα, φοράει μια κόκκινη στολή με λευκή γούνα γύρω από τον γιακά και τα μανίκια—παρόμοια με τον σύζυγό της, αν και η γενειάδα είναι προαιρετική.

Αλλά είναι πραγματική; Ασφαλώς! Μπορεί κάποιος να τη βρει σε σπήλαια του Άγιου Βασίλη σε όλη τη χώρα, όπως στο Lacock Abbey στη Wiltshire ή στο Κάστρο Chepstow στη Monmouthshire, όπου χαρίζει στα παιδιά ιστορίες. Ακόμα και στο Εθνικό Πάρκο Yorkshire Dales, πρόσφατα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να στείλουν γράμματα στον Άγιο Βασίλη μέσω της Μητέρας των Χριστουγέννων.

Ο ρόλος της είναι κάπως ασαφής—δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι η σύζυγος του Άγιου Βασίλη ή μια αντικατάστασή του, αλλά σίγουρα κερδίζει δημοτικότητα. Τα Βρετανικά Κέντρα Κήπων προσφέρουν τώρα "Πρωινό με την Κυρία Κλαους" για τα νήπια, ενώ η διαφήμιση των Χριστουγέννων της Boots παρουσιάζει την Adjoa Andoh από το Bridgerton ως την κυρία Κλαους, η οποία οργανώνει τα δώρα πίσω από τις κάμερες, ενώ ο Άγιος Βασίλης κοιμάται.

Οι αντιδράσεις σε αυτή την αλλαγή είναι ανάμεικτες. Κάποιοι το θεωρούν "wokification" και παραβίαση της παράδοσης, ενώ άλλοι, όπως η μητέρα δύο παιδιών, η Χόλι από το Μπαθ, προτιμούν την πιο τρυφερή όψη της γυναίκας Αγιο-Βασιλίνας. Είτε τη λατρεύετε είτε την αντιπαθείτε, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Μητέρα των Χριστουγέννων ήρθε για να μείνει.

