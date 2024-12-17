Μεντβέντεφ: «Άμεση εκδίκηση στην ηγεσία του Κιέβου» για τη δολοφονία του Ιγκόρ Κιρίλοφ

Ομοβροντία απειλών κατά της κυβέρνησης του Κιέβου εξαπολύουν Ρώσοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι μετά τη δολοφονία του αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ τα ξημερώματα στη Μόσχα. Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σκότωσε και τον υπασπιστή του Ίλια Πολικάρποφ. Ο Ιγκόρ Κιρίλοφ και ο βοηθός του σκοτώθηκαν ακαριαία ανέφερε το πρακτορείο το TASS, επικαλούμενο ιατρικές υπηρεσίες.

Βολόντιν: «Έρχεται τιμωρία»

Ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας Βιάτσεσλαβ Βολοντίν, μιλώντας για τη δολοφονία του στρατηγού Κιρίλοφ, είπε ότι «η εγκληματική φύση του καθεστώτος του Κιέβου είναι προφανής, είναι ένα τρομοκρατικό κράτος με επικεφαλής έναν παράνομο πρόεδρο των Ναζί».



Ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας δήλωσε ότι «όλοι όσοι είναι ένοχοι για τη δολοφονία του Κιρίλοφ πρέπει να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει».

Ζαχάροβα: «Ήταν άφοβος»

Ο δολοφονηθείς Ιγκόρ Κιρίλοφ εργάστηκε άφοβα για την πατρίδα δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.



«Ο αντιστράτηγος επικεφαλής της μονάδας πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων Ιγκόρ Κιρίλοφ αποκάλυπτε συστηματικά τα εγκλήματα των Αγγλοσαξόνων εδώ και πολλά χρόνια, με δεδομένα στα χέρια: προκλήσεις του ΝΑΤΟ με χημικά όπλα στη Συρία, χειρισμούς της Βρετανίας με απαγορευμένες χημικές ουσίες και προκλήσεις στο Σαλίσμπερι και Άμσμπερι (δηλητηριάσεις Ρώσων), τις θανατηφόρες δραστηριότητες των αμερικανικών βιοεργαστηρίων στην Ουκρανία και πολλά άλλα. Δούλεψε άφοβα. Δεν κρύφτηκε πίσω από την πλάτη κανενός. Περπάτησε με το πουκάμισο ανοιχτό. Για την Πατρίδα, για την αλήθεια» δήλωσε στο Telegram η Ρωσίδα αξιωματούχος.

Μεντβέντεφ: «Άμεση εκδίκηση»

Απειλές για άμεση εκδίκηση στην ηγεσία του Κιέβου μετά τη δολοφονία του αντιστράτηγου εξαπέλυσε και ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.



«Η στρατιωτικοπολιτική ηγεσία του καθεστώτος του Κιέβου θα αντιμετωπίσει αναπόφευκτη τιμωρία για τη δολοφονία του Κιρίλοφ» διεμήνυσε ο Μεντβέντεφ σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.



«Οι προσπάθειες εκφοβισμού του λαού της Ρωσίας, ανακοπής της προέλασης του ρωσικού στρατού και διασποράς φόβου είναι καταδικασμένες» είπε ο Μεντβέντεφ, μιλώντας για τη δολοφονία του στρατηγού Κιρίλοφ.



Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας χαρακτήρισε την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στη Μόσχα σαν «αγωνία του καθεστώτος Μπαντέρα (νεοναζί κατά τη Μόσχα)». Ο Μεντβέντεφ εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του Κιρίλοφ.

Робот-сапёр зачем-то разбил окно каршеринга на месте взрыва на Рязанском проспекте. Достал из салона белую тряпку и положил в контейнер.

Это всё зачем, кто знает? pic.twitter.com/d3Sm1LjmiZ — Пристальный взгляд (@Vzgljad) December 17, 2024

Ουκρανός αξιωματούχος: «Εμείς σκοτώσαμε τον Κιρίλοφ»

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σκότωσε τον Ρώσο αντιστράτηγο Ιγκόρ Κιρίλοφ με ειδική επιχείρηση που πραγματοποίησε τα ξημερώματα στη Μόσχα, δήλωσε στο Ρόιτερς πηγή στην εν λόγω υπηρεσία. Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό αυτό από ανεξάρτητη πηγή.

Η πηγή στην SBU είπε ότι το Κίεβο θεωρούσε τον Κιρίλοφ εγκληματία πολέμου και «απολύτως θεμιτό στόχο», καθώς τον κατηγορούσε ότι είχε διατάξει τη χρήση στον πόλεμο απαγορευμένων χημικών όπλων εναντίον ουκρανικών δυνάμεων.

Ο αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ, σκοτώθηκε έξω από κτίριο διαμερισμάτων στη λεωφόρο Ριαζάνσκι μαζί με τον υπασπιστή του, επιβεβαίωσε σε δήλωσή της η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία ερευνά τα σοβαρά εγκλήματα.

Βίντεο με τη στιγμή της έκρηξης

Βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή της έκρηξης που σκότωσε τον αντιστράτηγο Ιγκόρ Κιρίλοφ στη Μόσχα τα ξημερώματα δόθηκε στη δημοσιότητα. Τα πλάνα φαίνεται ότι δείχνουν τη λάμψη της έκρηξης, και αμέσως λόγω του ωστικού κύματος παράθυρα σπάνε και οι συναγερμοί των παρκαρισμένων οχημάτων ενεργοποιούνται.

