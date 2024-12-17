Βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του αντιστράτηγου Κιρίλοφ - Περπατάει ανύποπτος πριν την έκρηξη

Σοκάρει το βίντεο που φαίνεται να δείχνει τις τελευταίες στιγμές του αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ, δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μόσχα δόθηκε στη δημοσιότητα. Στο βίντεο διακρίνονται δύο άνδρες, ο αντιστράτηγος και ο υπασπιστής του Ίλια Πολικάρποφ, που μάλλον είναι αυτός που κρατά κάποια δέματα, να βγαίνουν από ένα κτίριο, ενώ το ηλεκτρικό πατίνι με τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό διακρίνεται δίπλα στην πόρτα.

Άλλο βίντεο φέρεται να δείχνει τη στιγμή της έκρηξης που σκότωσε τον αντιστράτηγο Ιγκόρ Κιρίλοφ στη Μόσχα τα ξημερώματα δείχνει τη λάμψη της έκρηξης, και αμέσως λόγω του ωστικού κύματος παράθυρα σπάνε και οι συναγερμοί των παρκαρισμένων οχημάτων ενεργοποιούνται.



Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σκότωσε τον Ρώσο αντιστράτηγο Ιγκόρ Κιρίλοφ με ειδική επιχείρηση που πραγματοποίησε τα ξημερώματα στη Μόσχα, δήλωσε στο Ρόιτερς πηγή στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό αυτό από ανεξάρτητη πηγή.

Η πηγή στην SBU είπε ότι το Κίεβο θεωρούσε τον Κιρίλοφ εγκληματία πολέμου και «απολύτως θεμιτό στόχο», καθώς τον κατηγορούσε ότι είχε διατάξει τη χρήση στον πόλεμο απαγορευμένων χημικών όπλων εναντίον ουκρανικών δυνάμεων.

Ομοβροντία απειλών κατά της κυβέρνησης του Κιέβου εξαπολύουν Ρώσοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι μετά τη δολοφονία του αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ. Ο Ιγκόρ Κιρίλοφ και ο βοηθός του σκοτώθηκαν ακαριαία ανέφερε το πρακτορείο το TASS, επικαλούμενο ιατρικές υπηρεσίες.



Ο Ρώσος ανώτατος αξιωματικός δολοφονήθηκε με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που ήταν κρυμμένος σ' ένα ηλεκτρικό πατίνι. Η αυτοσχέδια βόμβα περιείχε 300 γραμμάρια εκρηκτική ύλη ισοδύναμης ισχύος με ΤΝΤ, ενώ ήταν γεμάτη με αιχμηρά αντικείμενα, διευκρίνισαν οι ρωσικές υπηρεσίες στο TASS.

