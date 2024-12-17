Ρωσία: Μαφιόζικη έκρηξη με νεκρούς τον υποστράτηγο Ιγκόρ Κιρίλοφ και συνεργάτη του

Έκρηξη στη συνοικία Ριζάνσκι Πρασπέκτ της Μόσχας σημειώθηκε τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο επικεφαλής της μονάδας πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας (ΠΒΧΠ) της Ρωσίας, Ιγκόρ Κιρίλοφ και ο υπασπιστής του. Τη δολοφονία επιβεβαίωσε η ρωσική Ερευνητική Επιτροπή.

Είχε τοποθετηθεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε ηλεκτρικό πατίνι, ο οποίος ενεργοποιήθηκε μόλις ο Κιρίλοφ βγήκε από τη λιμουζίνα του σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές. Ο μηχανισμός, σύμφωνα με ρωσικές πηγές λειτούργησε με τηλεχειρισμό. Το πρακτορείο TASS επικαλείται έναν Ρώσο αξιωματούχο που είπε: «Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε χωρητικότητα περίπου 300 γραμμαρίων σε ισοδύναμο εκρηκτικής ύλης TNT».

Ο αντιστράτηγος Κιρίλοφ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου 1970, στην πόλη Κοστρομά. Προωθούσε το ρωσικό αφήγημα για «δίκτυο εργαστηρίων κατασκευής βιολογικών όπλων στην Ουκρανία που λειτουργούν για λογαριασμό και με την υποστήριξη του αμερικανικού Πενταγώνου», αναφορές που διέψευσε κατηγορηματικά η Ουάσινγκτον.



Κατατάχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις της ΕΣΣΔ το 1987. Το 1991 αποφοίτησε από την Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Διοίκησης Χημικής Άμυνας της Κοστρομά. Από το 1991 έως το 1994 υπηρέτησε ως διοικητής διμοιρίας στη Δυτική Ομάδα Δυνάμεων. Από το 1995 κατείχε διαδοχικά θέσεις από διοικητής λόχου έως διοικητής ταξιαρχίας ακτινοβολίας, χημικής και βιολογικής προστασίας.

Από το 2005 έως το 2007 σπούδασε στη Στρατιωτική Ακαδημία Προστασίας της μονάδας πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας.

Από το 2009 υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στο Γραφείο του Αρχηγού των Ρωσικών Στρατευμάτων ΠΒΧΠ των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Τον Σεπτέμβριο του 2014, ο Κιρίλοφ διορίστηκε επικεφαλής της Στρατιωτικής Ακαδημίας Προστασίας της ΠΒΧΠ. Από τον Απρίλιο του 2017, ανέλαβε επικεφαλής των στρατευμάτων προστασίας ΠΒΧΠ των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας



Για άμεση συμμετοχή σε στρατιωτικές ενέργειες εναντίον κυρίαρχου κράτους (Ουκρανία), ο Κιρίλοφ προστέθηκε στον κατάλογο διεθνών κυρώσεων. Στις 23 Φεβρουαρίου 2022, προστέθηκε στη λίστα κυρώσεων του Καναδά. Στις 19 Οκτωβρίου 2022, προστέθηκε στον κατάλογο κυρώσεων της Ουκρανίας. Του επιβλήθηκαν επίσης κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 8 Οκτωβρίου.

💥 Russia: Lieutenant General Igor Kirillov in charge of Nuclear, Biological, Chemical Defense Forces (NBC) in the Russian Armed Forces and his assistant assassinated in an explosion in Moscow on Ryazansky Prospect. pic.twitter.com/v6dQgMWEPQ — Igor Sushko (@igorsushko) December 17, 2024

