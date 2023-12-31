Λαβρόφ: Πάνω από 200 αιχμάλωτοι Ουκρανοί μαχητές έχουν καταδικαστεί σε ποινές κάθειρξης στην Ρωσία

Ρωσικά δικαστήρια έχουν καταδικάσει σε ποινές κάθειρξης περισσότερους από 200 Ουκρανούς μαχητές από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Τα δικαστήρια της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχουν ήδη καταδικάσει για διάπραξη θηριωδιών πάνω από 200 μέλη ουκρανικών ενόπλων σχηματισμών σε πολυετείς ποινές κάθειρξης», τόνισε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται ότι έχουν διαπράξει θηριωδίες στον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία με την πλήρους κλίμακα εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν να συγκεντρώνουν αποδείξεις για εγκλήματα πολέμου και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από τις ρωσικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων, βιασμών και βίαιης μετακίνησης παιδιών.

Τον Μάρτιο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με την κατηγορία του βίαιου εκτοπισμού Ουκρανόπουλων στη Ρωσία. Το Δικαστήριο τόνισε ότι αυτό συνιστά έγκλημα πολέμου.

«Στην πορεία μας για απόδοση δικαιοσύνης, το κύριο αποτέλεσμα της χρονιάς είναι αναμφίβολα το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον Πούτιν», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας Άντριι Κόστιν σε χθεσινή του δήλωση.

«Μια ιστορική απόφαση και ένα σαφές μήνυμα ότι κανείς δεν μπορεί να είναι υπεράνω του νόμου», σημείωσε.

Η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας έχει καταγράψει περισσότερα από 121.000 ρωσικά εγκλήματα επιθετικότητας και εγκλήματα πολέμου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Ο ΟΗΕ έχει επίσης εντοπίσει υποθέσεις όπου ουκρανικές αρχές έχουν διαπράξει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά ανθρώπων που το Κίεβο κατηγορεί για συνεργασία με τις ρωσικές αρχές.

Ο Λαβρόφ δήλωσε στο RIA ότι το κύριο ερευνητικό όργανο της Ρωσίας, η Ερευνητική Επιτροπή, έχει κινήσει 4.000 ποινικές υποθέσεις εναντίον περίπου 900 Ουκρανών.

«Σε αυτούς δεν περιλαμβάνονται μόνο μέλη ριζοσπαστικών εθνικιστικών οργανώσεων, μέλη των ουκρανικών δυνάμεων ασφαλείας και μισθοφόροι, αλλά και αξιωματούχοι της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας της Ουκρανίας», ανέφερε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

