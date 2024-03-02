Γαλλία: Οι αρχές του Ισραήλ είναι «υπεύθυνες» για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Στεφάν Σεζουρνέ επέκρινε τις αρχές του Ισραήλ, τις οποίες θεωρεί υπεύθυνες για την παρεμπόδιση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και «υπόλογες» για «αδικαιολόγητες» καταστάσεις, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde και δημοσιεύθηκε σήμερα.

«Οι ευθύνες για την παρεμπόδιση της βοήθειας είναι ξεκάθαρα ισραηλινές», υπογράμμισε ο Σεζουρνέ, επισημαίνοντας ότι η καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα «δημιουργεί μη υπερασπίσιμες και αδικαιολόγητες καταστάσεις, για τις οποίες οι Ισραηλινοί είναι υπόλογοι».

Η Γαλλία έχει εντείνει τις προσπάθειές της να πείσει τις ισραηλινές αρχές να αυξήσουν τον αριθμό των σημείων διέλευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας και τον αριθμό των φορτηγών που εισέρχονται στη Γάζα, ωστόσο δεν το έχει πετύχει και «ο λιμός προστίθεται στη φρίκη», κατήγγειλε ο Γάλλος υπουργός.

Οι δηλώσεις του Σεζουρνέ γίνονται αφού 115 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με τη Χαμάς, σκοτώθηκαν την Πέμπτη στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας όταν Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον του πεινασμένου πλήθους που συγκεντρώθηκε για να παραλάβει επισιτιστική βοήθεια, ενώ σημειώθηκε και ποδοπάτημα.

Ο Σεζουρνέ μιλώντας χθες στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter είχε ζητήσει τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για το περιστατικό.

Σήμερα εκτίμησε ότι βρισκόμαστε «σε αδιέξοδο για τη Ράφα», την πόλη στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα όπου στοιβάζονται σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, εναντίον της οποίας το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι θα εξαπολύσει χερσαία επίθεση για να νικήσει τη Χαμάς «στο τελευταίο της προπύργιο».

Θα πρόκειται «για μια νέα ανθρωπιστική καταστροφή: κάνουμε τα πάντα για να το αποφύγουμε», διαβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ο Σεζουρνέ υπενθυμίζοντας ότι η Γαλλία ζητεί εδώ και μήνες εκεχειρία που θα διαρκέσει.

Όταν ρωτήθηκε με ποιον τρόπο η Γαλλία και άλλες χώρες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σύγκρουση, ο υπουργός απάντησε «ο καθένας έχει τον μοχλό του» για την άσκηση πίεσης, αναφέροντας ως παράδειγμα την εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ- Σαουδικής Αραβίας ή τη στρατιωτική στήριξη των ΗΠΑ.

«Δεν είμαστε εμείς που μπορούμε να επιβάλλουμε εμπάργκο στα όπλα!», υπογράμμισε εκτιμώντας ότι «είναι ένα σύνολο στοιχείων τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με συντονισμένο τρόπο σε διπλωματικό επίπεδο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.