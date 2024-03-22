Οι ρωσικές δυνάμεις της τάξης ανακοίνωσαν ότι "αναζητούν" τους δράστες που ευθύνονται για την ένοπλη επίθεση και την πυρκαγιά στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα νωρίτερα σήμερα, η οποία μετρά ήδη τουλάχιστον σαράντα νεκρούς.

"Ειδικές μονάδες της Ρωσικής Εθνοφρουράς εργάζονται στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης στο Crocus City Hall. Αναζητούν εγκληματίες και εκκενώνουν το κτίριο απομακρύνοντας τους πολίτες", ανακοίνωσε η εθνοφρουρά Rosgvardia στον λογαριασμό της στο Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.