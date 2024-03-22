Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα, αναφέρει το κανάλι της τζιχαντιστικής οργάνωσης στο Telegram, όπως μεταδίδει το Reuters.

"Μαχητές του ISIS επιτέθηκαν σε μεγάλη συγκέντρωση Χριστιανών στην πόλη του Κρασνογκόρσκ στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας, Μόσχα, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας εκατοντάδες και προκαλώντας μεγάλη καταστροφή πριν υποχωρήσουν στις βάσεις τους ασφαλείς" σημειώνει η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τον νεότερο προσωρινό απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι νεκροί από την επίθεση ξεπερνούν τους 60. Η Επιτροπή ανέφερε επίσης, ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 146, εκ των οποίων 60 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Fontanka επικαλούμενο τη Νίνα Οστάνινα, βουλευτή στην Κρατική Δούμα, την κάτω βουλή του κοινοβουλίου, μετέδωσε πως ανάμεσα στους νεκρούς της επίθεσης βρίσκονται και παιδιά.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, o Ρώσος πρόεδρος ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στους τραυματίες της επίθεσης. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για τις εξελίξεις από τον επικεφαλής της FSB Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ.

Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα πριν την έναρξη της συναυλίας του ροκ συγκροτήματος "Picnic" ενώ αναφορές από τα ρωσικά μέσα έκαναν λόγο και για χρήση εκρηκτικών από τους ενόπλους. Βίντεο στα κοινωνικά μέσα δείχνουν να βγαίνουν φλόγες από το κτίριο ενώ φέρεται να έχει καταρρεύσει και η στέγη.

Η συνολική έκταση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Crocus City Hall μετά την επίθεση με τους πυροβολισμούς και τις εκρήξεις που ακούστηκαν στη συνέχεια είναι 12.900 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Τα συνεργεία της πυροσβεστικής έχουν περιορίσει τη φωτιά.

Εκτιμάται ότι, με βάση τον αριθμό των εισιτηρίων που είχαν πουληθεί, την ώρα της επίθεσης στον συναυλιακό χώρο βρίσκονταν έως 6.200 άνθρωποι.

Αναζητούνται οι δράστες

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι οι ρωσικές δυνάμεις τάξης "αναζητούν" τους δράστες που ευθύνονται για τη φονική επίθεση.



"Ειδικές μονάδες της Ρωσικής Εθνοφρουράς εργάζονται στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης στο Crocus City Hall. Αναζητούν εγκληματίες και εκκενώνουν το κτίριο απομακρύνοντας τους πολίτες", ανακοίνωσε η εθνοφρουρά Rosgvardia στον λογαριασμό της στο Telegram.

Μέχρι στιγμής οι ρωσικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου. Βίντεο που κοινοποιήθηκε στον διεθνή Τύπο καταγράφει τη στιγμή που άνδρας με σκούρο φούτερ και κουκούλα οδηγείται σιδεροδέσμιος από δύο Ρώσους πάνοπλους αστυνομικούς σε περιπολικό.

Αυτόπτης μάρτυρας: Φέρονταν σαν εκπαιδευμένοι μαχητές

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο κανάλι Mash Telegram ότι υπήρχαν «τουλάχιστον πέντε» ένοπλοι και ότι ήταν «γενειοφόροι».

«Φέρονταν σαν εκπαιδευμένοι μαχητές. Τη στιγμή που μπήκαν στο κτίριο, οι φρουροί και οι άνθρωποι που στέκονταν στην πόρτα σκοτώθηκαν. Μετά απέκλεισαν την κεντρική είσοδο. Οι τρομοκράτες ήταν οπλισμένοι με τυφέκια AKM. Τουλάχιστον δύο από τους δράστες κουβαλούσαν σακίδια, πιθανώς με βόμβες μολότοφ».

Οι πρώτες αντιδράσεις της Ρωσίας

Λίγο μετά την φονική επίθεση η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική». Ολος ο κόσμος πρέπει να καταδικάσει την «τρομοκρατική επίθεση» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν χαρακτήρισε το μακελειό «μεγάλη τραγωδία» και υπογράμμισε ότι θα παρασχεθεί όλη η απαραίτητη βοήθεια στους τραυματίες. Ανακοίνωσε ακόμη, ότι ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για το σαββατοκύριακο.

Σε μια ιδιαίτερα σκληρή δήλωση προχώρησε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα "καταστρέψει" τους Ουκρανούς ηγέτες, εάν αποδειχθεί ότι ευθύνονται για την αιματηρή επίθεση. "Εάν αποδειχθεί ότι είναι τρομοκράτες του καθεστώτος του Κιέβου... πρέπει όλοι τους να βρεθούν και να καταστραφούν ανελέητα ως τρομοκράτες. Συμπεριλαμβανομένων των ηγετών του κράτους που διέπραξε μια τέτοια ωμότητα", δήλωσε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είναι επίσης δεύτερος στην ιεραρχία του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, σε μήνυμά του στο Telegram.

Σοκαρισμένη η ΕΕ, εκφράζει αποτροπιασμό



Σοκ και αποτροπιασμό από τις αναφορές για την τρομοκρατική επίθεση στο συναυλιακό χώρο Crocus City Hall της Μόσχας, εκφράζει η ΕΕ.

Με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ», ο εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Πίτερ Στάνο αναφέρει:

«Η ΕΕ είναι σοκαρισμένη και εκφράζει αποτροπιασμό μετά τις αναφορές για τρομοκρατική επίθεση στο συναυλιακό χώρο Crocus City Hall της Μόσχας. Η ΕΕ καταδικάζει κάθε επίθεση κατά αμάχων. Οι σκέψεις μας είναι σε όλους εκείνους τους Ρώσους πολίτες που έχουν πληγεί».

