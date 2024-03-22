Γαλλία: Για "ειδεχθείς πράξεις" κάνει λόγο το Παρίσι με αφορμή την επίθεση στη Μόσχα

Η Γαλλία κατήγγειλε "ειδεχθείς πράξεις" και ζήτησε να χυθεί άπλετο φως στην επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα απόψε σε αίθουσα συναυλιών στα προάστια της Μόσχας, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι.

"Οι εικόνες που φτάνουν σε εμάς από τη Μόσχα είναι φρικτές. Οι σκέψεις μας είναι στα θύματα και τους τραυματίες και στον ρωσικό λαό", αναφέρει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.