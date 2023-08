Συνταξιοδότηση και μετά τα 67; Νέα πρόταση στη Γερμανία - Σύνταξη στα 70 είχε προτείνει ο Σόιμπλε Κόσμος 18:04, 14.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αντιδράσεις προκαλεί από χθες η πρόταση κορυφαίας Γερμανίδας οικονομολόγου σχετικά με περαιτέρω αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης σε συνάρτηση με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής