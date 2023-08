«Χάθηκαν τα πάντα»: Φόβοι για πάνω από 100 νεκρούς στη Χαβάη - Κατηγορίες για ολιγωρία

Μετά από πολλές μέρες καταστροφής και αποκαρδιωτικών ειδήσεων από την Χαβάη οι αρχές της Κομητείας Μάουι αναφέρουν τις τελευταίες ώρες ότι όλο και μεγαλύτερα τμήματα των φονικών πυρκαγιών τέθηκαν υπό έλεγχο. Η πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς την πόλη Λαχάινα στα δυτικά του νησιού έχει πλέον περιοριστεί κατά 85% ενώ υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά στην ενδοχώρα του νησιού Μάουι.

Οι πυρκαγιές είναι οι χειρότερες στην ιστορία των ΗΠΑ εδώ και τουλάχιστον 100 χρόνια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Χαβάης Τζος Γκριν, ο οποίος σε δηλώσεις του θεώρησε δεδομένο ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί: «Πρόκειται για την μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στην ιστορία μας. Μέχρι αυτή τη στιγμή τα θύματα έχουν φθάσει τα 96. Πάνω από 2.700 κτίρια καταστράφηκαν στη Λαχάινα με τις υλικές ζημιές να εκτιμώνται γύρω στα 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Επικεντρωνόμαστε στην αναζήτηση αγνοουμένων γνωρίζοντας ότι οι οικείοι τους υποφέρουν. Από το ξέσπασμα των πυρκαγιών κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας, επιστρατεύοντας κάθε μέσο στην προσπάθεια να ανακουφίσουμε τους πληγέντες».

«Βλέπαμε την καταστροφή στον καθρέπτη του αυτοκινήτου»



Η μικρή πόλη Λαχάινα, η οποία είχε πριν την καταστροφή 13.000 κατοίκους, βρίσκεται στο επίκεντρο της καταστροφής. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εικόνες που θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη. Εκατοντάδες κάτοικοι έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο σε σχολεία και νοσοκομεία.

«Ήταν όλα τόσο τρομοκρατικά», λέει μια νεαρή μητέρα: «Είδαμε τα πάντα να καίγονται κοιτάζοντας τον καθρέφτη του αυτοκινήτου, καθώς εγκαταλείπαμε την περιοχή που βρίσκονταν το σπίτι μας. Όλοι μας έλεγαν να φύγουμε μακριά, αλλά εμείς μείναμε τελικά στην περιοχή σε σημείο που δεν κινδυνεύαμε». Μια άλλη γυναίκα λέει: «Είναι μια όμορφη γειτονιά γεμάτη «αλόχα» (αγάπη, στη γλώσσα των ιθαγενών). Οι άνθρωποι έχασαν τα πάντα, όχι μόνο τα σπίτια, αλλά και τις επιχειρήσεις τους. Έφυγαν μόνο με τα ρούχα τους».

Στο μεταξύ συνεχίζεται η δημόσια συζήτηση στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη ολιγωρία ή και αδράνεια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες κατηγορούνται από τους πληγέντες ότι δεν προειδοποίησαν έγκαιρα έτσι ώστε να εγκαταλείψουν συντεταγμένα τις εστίες τους. Κάτοικοι του Μάουι προσάπτουν στις αρχές ότι δεν έκαναν χρήση των προειδοποιητικών σειρηνών που υπάρχουν στο νησί, όπως επίσης και ότι η Λαχάινα είναι προσβάσιμη μόνο από έναν φαρδύ δρόμο με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται το έργο των πυροσβεστικών και διασωστικών οχημάτων. Απαντώντας στις αιτιάσεις των κατοίκων η γερουσιαστής της Χαβάης Μέιζι Χιρόνο δήλωσε στο CNN: «Καταλαβαίνω την οργή. Βρισκόμαστε όλοι σε κατάσταση σοκ. Θεωρώ όμως ότι οι αρχές βρίσκονται επί τόπου και κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν στις πληγείσες περιοχές».

