Ινδία: Τουλάχιστον 41 νεκροί στα Ιμαλάια από κατολισθήσεις - Βίντεο Κόσμος 17:55, 14.08.2023

Στο ινδικό κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές σπίτια έχουν ισοπεδωθεί από κατολισθήσεις, λεωφορεία και αυτοκίνητα κρέμονται στο χείλος γκρεμών μετά την υποχώρηση του οδοστρώματος