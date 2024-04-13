Η Γερμανία θα στείλει ένα "πρόσθετο" σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στο Κίεβο για να το βοηθήσει να αντιμετωπίσει την "αύξηση των ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων εναντίον της Ουκρανίας", ανακοίνωσε σήμερα το γερμανικό υπουργείο Άμυνας.

"Λόγω της αύξησης των ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων κατά της Ουκρανίας, η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να ενισχύσει περαιτέρω την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα", με την αποστολή ενός "επιπλέον συστήματος Patriot", αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Το σύστημα προέρχεται από τα αποθέματα της Bundeswehr (ο γερμανικός στρατός) και θα παραδοθεί αμέσως. Έως τώρα, η Γερμανία έχει παραδώσει δύο συστήματα Patriot στην Ουκρανία, ανέφερε το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

