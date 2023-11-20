Σάλος έχει ξεσπάσει στη Γερμανία για την εμφάνιση εκπροσώπου των Ταλιμπάν σε τζαμί της Κολωνίας. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε την περασμένη Παρασκευή σε τζαμί της Τουρκoϊσλαμικής Ένωσης για Θρησκευτικές Υποθέσεις (DITIB) στην Κολωνία. Ζήτησε μάλιστα από το ακροατήριό του να μην εμπιστεύεται τα δυτικά ΜΜΕ, μίλησε για τις επιτυχίες των Ταλιμπάν και κάλεσε τους συμπατριώτες του που ζουν στην Ευρώπη, κυρίως όσους διαθέτουν κάποια εξειδίκευση, να επιστρέψουν στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με βιντεοσκοπημένο υλικό που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Afghanistan International, ο επικεφαλής της Αρχής Τροφίμων και Φαρμάκων του Αφγανιστάν Αμπντούλ Μπαρί Ομάρ απευθύνεται σε ακροατήριο 70 ατόμων και ακούγεται να λέει: «Φίλοι, ας δώσουμε προσοχή στα γεγονότα σχετικά με τα επιτεύγματα των Ταλιμπάν, χωρίς να δίνουμε σημασία στα ΜΜΕ. Πρέπει να προσπαθούμε να μαθαίνουμε μόνοι μας τα γεγονότα». Υποστηρίζει ακόμη ότι οι Ταλιμπάν κατάφεραν να υλοποιήσουν έργα με επιτυχία και μάλιστα χωρίς οικονομική βοήθεια από το εξωτερικό.

د خوړو او درملو ملي ادارې لوی رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د جرمني پۀ کُلن ښار کې میشتو افغانانو ته هر اړخیزه وینا کړې.



اوله برخه. pic.twitter.com/n6GtIVpgbF — 🦅عقاب افغان الحنفي/Uqab (@Uqab_afghan98) November 17, 2023

Όπως έγινε αργότερα γνωστό, ο εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης εισήλθε νόμιμα στη Γερμανία με βίζα Σένγκεν, την οποία απέκτησε από την Ολλανδία, όπου συμμετείχε σε διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Χάγη. Η DITIB, η οποία διέθεσε τον χώρο για την εκδήλωση, αποστασιοποιήθηκε από το περιεχόμενό της. Σύμφωνα με τη δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Δυτικής Γερμανία (WDR), η DITIB ισχυρίζεται ότι πληροφορήθηκε μόνο εκ των υστέρων ότι επρόκειτο για «πολιτική εκδήλωση». Από τους διοργανωτές, τον Αφγανικό Πολιτιστικό Σύλλογο Κολωνίας, είχαν διαβεβαιωθεί ότι θα γινόταν κάποια θρησκευτική και όχι πολιτική εκδήλωση. «Αυτό παραβιάζει τη συμφωνία μας», αναφέρει η DITIB σε ανακοίνωσή της.

«Η εμφάνιση του εκπροσώπου των Ταλιμπάν στην Κολωνία ήταν εντελώς απαράδεκτη και πρέπει να καταδικαστεί ρητά. Κανείς στην Γερμανία δεν επιτρέπεται να δίνει βήμα στους ακραίους ισλαμιστές», δήλωσε η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου της διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση δεν είχε προηγούμενη γνώση της εν λόγω εκδήλωσης ή των συμμετεχόντων σε αυτήν. «Το υπουργείο έλαβε γνώση των δημοσίων εξηγήσεων της DITIB και θα απαιτήσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το θέμα», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

د یو مشهور اعتراض ځواب...!



څلورمه برخه. pic.twitter.com/Y2dIvBLVFQ — 🦅عقاب افغان الحنفي/Uqab (@Uqab_afghan98) November 17, 2023

Την εμφάνιση καταδίκασε και το υπουργείο Εξωτερικών, ξεκαθαρίζοντας ότι οι γερμανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει βίζα για το εν λόγω άτομο. «Εξετάζουμε περαιτέρω μέτρα, σε στενή συνεργασία με τις εσωτερικές υπηρεσίες και τους εταίρους», αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου στο «Χ», και επισημαίνεται ότι η επίσκεψη δεν είχε ανακοινωθεί νωρίτερα στη Γερμανία. Επιπλέον, το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι, «όσο οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν παραβιάζουν βάρβαρα τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικά τα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών, δεν θα υπάρξει εξομάλυνση των σχέσεων με το καθεστώς των Ταλιμπάν».

Σύμφωνα πάντως με την BILD, η αφγανική κυβέρνηση είχε προαναγγείλει την εμφάνιση του Αμπντούλ Μπαρί Ομάρ με σχετική ανακοίνωση 10 ημέρες πριν - και μάλιστα στα αγγλικά. Ο Αφγανός, όπως αναφέρει στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπερηφανεύεται ότι βρίσκεται ακόμη στην Ευρώπη και ότι διέσχισε τη μισή Γερμανία, από τα δυτικά έως τα ανατολικά, στη Σλοβακία, όπου θα πραγματοποιήσει μία ακόμη εμφάνιση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

