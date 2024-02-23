Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε drones των Χούθι και αντιπλοϊκούς πυραύλους κρουζ στην Υεμένη και την Ερυθρά Θάλασσα, αφού διαπίστωσε ότι εγείρουν επικείμενη απειλή για εμπορικά πλοία και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Τα πλήγματα έπληξαν τέσσερα drones και δύο πύραυλους κρουζ που ήταν έτοιμα να εκτοξευθούν προς την Ερυθρά Θάλασσα από περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους σιίτες αντάρτες, ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

Τα αμερικανικά πλήγματα έγιναν χθες Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή, ανέφερε η CENTCOM.

Κανένα πλοίο δεν υπέστη ζημιά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

