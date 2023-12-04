Γερμανία: Ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ ακύρωσε το ταξίδι του στην COP28

Ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ ακύρωσε το ταξίδι του στο Ντουμπάι για την παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα COP28 έπειτα από αίτημα του καγκελάριου Όλαφ Σολτς, καθώς επείγουν οι διαβουλεύσεις για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομίας δήλωσε αργά χθες (Κυριακή) το βράδυ ότι, μετά την απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου που κρίνει αντισυνταγματική τη διοχέτευση στο Ταμείο για το Κλίμα κονδυλίων τα οποία προέρχονταν από έκτακτο δανεισμό για τις συνέπειες της πανδημίας, η παρουσία του κ. Χάμπεκ στο Βερολίνο κρίθηκε απαραίτητη για την περαιτέρω προώθηση της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2024. Αυτό έγινε κατόπιν διαβουλεύσεων με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς και αιτήματος του τελευταίου.

Η συμμετοχή του κ. Χάμπεκ στην Διάσκεψη είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, ωστόσο οι διαβουλεύσεις στον κυβερνητικό συνασπισμό για τον προϋπολογισμό διεξάγονται επί του παρόντος σε τριμερή κύκλο, με τον Όλαφ Σολτς (SPD), τον Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι) και τον υπουργό Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ (FDP).

Ο υπουργός Οικονομίας δήλωσε πάντως αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας, διευκρινίζοντας ότι προκειμένου η πρόταση να εγκριθεί από την Bundestag, θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία έως το υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

