Σαουδική Αραβία: Δεν υπήρξε τραυματισμός ή ρύπανση μετά την επίθεση στο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή ρύπανση μετά το περιστατικό με πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων "Number 9" στην Ερυθρά Θάλασσα την Κυριακή και το πλοίο πλέει αυτήν τη στιγμή, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρία του Bernhard Schulte Shipmanagement.
Το πλοίο με σημαία Παναμά επλήγη από βλήμα κατά τη διέλευσή του από το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, αναφέρει η εταιρία σε ανακοίνωση που έστειλε στο Reuters.
Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση.
