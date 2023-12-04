Σαουδική Αραβία: Δεν υπήρξε τραυματισμός ή ρύπανση μετά την επίθεση στο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή ρύπανση μετά το περιστατικό με πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων "Number 9" στην Ερυθρά Θάλασσα την Κυριακή και το πλοίο πλέει αυτήν τη στιγμή, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρία του Bernhard Schulte Shipmanagement.

Το πλοίο με σημαία Παναμά επλήγη από βλήμα κατά τη διέλευσή του από το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, αναφέρει η εταιρία σε ανακοίνωση που έστειλε στο Reuters.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση.

Πηγή: skai.gr

