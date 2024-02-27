Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τριήμερη απεργία ξεκινά το προσωπικό εδάφους της Lufthansa

Στην απεργία αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης οι εργαζόμενοι σε θυγατρικές του ομίλου – Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training και Lufthansa Technical Training.

Τριήμερη απεργία ξεκινά το προσωπικό εδάφους της Lufthansa

Τριήμερη απεργιακή κινητοποίηση, από αύριο Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή, ξεκινά το προσωπικό εδάφους της αεροπορικής εταιρείας Lufthansa, όπως ανακοίνωσε το συνδικάτο Verdi.

Στην απεργία αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης οι εργαζόμενοι σε θυγατρικές του ομίλου – Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training και Lufthansa Technical Training.

Η νέα απεργιακή κινητοποίηση προκηρύχθηκε αφότου η εργοδοσία δεν κατέθεσε βελτιωμένη μισθολογική πρόταση στις διαβουλεύσεις με το συνδικάτο. Η διεύθυνση της Lufthansa είχε δηλώσει την Κυριακή ότι επιθυμούσε να επέλθει συμφωνία το ταχύτερο δυνατόν ώστε να αποφευχθεί μια νέα απεργία. Από την πλευρά του, το συνδικάτο Verdi ζητούσε βελτιωμένη προσφορά προτού επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Lufthansa απεργία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark