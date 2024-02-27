Τριήμερη απεργία ξεκινά το προσωπικό εδάφους της Lufthansa

Τριήμερη απεργιακή κινητοποίηση, από αύριο Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή, ξεκινά το προσωπικό εδάφους της αεροπορικής εταιρείας Lufthansa, όπως ανακοίνωσε το συνδικάτο Verdi.

Στην απεργία αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης οι εργαζόμενοι σε θυγατρικές του ομίλου – Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training και Lufthansa Technical Training.

Η νέα απεργιακή κινητοποίηση προκηρύχθηκε αφότου η εργοδοσία δεν κατέθεσε βελτιωμένη μισθολογική πρόταση στις διαβουλεύσεις με το συνδικάτο. Η διεύθυνση της Lufthansa είχε δηλώσει την Κυριακή ότι επιθυμούσε να επέλθει συμφωνία το ταχύτερο δυνατόν ώστε να αποφευχθεί μια νέα απεργία. Από την πλευρά του, το συνδικάτο Verdi ζητούσε βελτιωμένη προσφορά προτού επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

