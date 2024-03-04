Οι βελγικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που εκτιμάται ότι σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση σε συναυλιακό χώρο στις Βρυξέλλες.

Όπως επισημαίνει το δίκτυο rtl, τρεις ανήλικοι και ένας ενήλικος συνελήφθησαν το πρωί της Κυριακής στο πλαίσιο έρευνας των ομοσπονδιακών εισαγγελέων με στόχο άτομα που θεωρούνται ύποπτα για σύνδεση με βίαιο ισλαμιστικό εξτρεμισμό. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών που έγιναν εχθές (Κυριακή) σε Βρυξέλλες, Νίνοβε, Σαρλερουά και Λιέγη. Οι τέσσερις ύποπτοι είχαν έρθει σε επαφή μεταξύ τους μέσω μηνυμάτων και φαίνεται ότι είχαν εκπονήσει σχέδια για να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικό χτύπημα. Ωστόσο, κατά τις έρευνες δεν βρέθηκαν όπλα ή εκρηκτικά.

Η εφημερίδα Soir σημειώνει ότι οι συνομιλίες αποκαλύπτουν ριζοσπαστικοποίηση και εγγύτητα στο λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος, ενώ αφορούσαν επίθεση με στόχο αίθουσα συναυλιών των Βρυξελλών σε συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία δεν αναφέρεται στο δημοσίευμα. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν το σχέδιο ήταν συγκεκριμένο, ωστόσο, καθώς προσέγγιζε η ορισθείσα ημερομηνία δεν είχαν γίνει συγκεκριμένες ενέργειες, διευκρινίζει η εφημερίδα.

Οι τρεις ανήλικοι συλληφθέντες είναι από τις περιοχές Νίνοβε, Βρυξέλλες και Σαρλερουά και ο ενήλικος από τη Λιέγη. Οι τρεις ανήλικοι θα τεθούν στη διάθεση της εισαγγελίας ανηλίκων στον τόπο διαμονής τους, ο ενήλικος θα τεθεί στη διάθεση του ανακριτή των Βρυξελλών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

