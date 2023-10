Γερμανία: Κατασχέθηκαν πολυτελή αυτοκίνητα Ρώσου ολιγάρχη σε έφοδο στην έπαυλή του Κόσμος 17:28, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η γερμανική αστυνομία και τελωνειακοί υπάλληλοι πραγματοποίησαν σήμερα έρευνα σε διάφορα ακίνητα στη νότια Γερμανία που ανήκουν σε Ρώσο υπήκοο και τα οποία έχουν δεσμευτεί βάσει των κυρώσεων της ΕΕ