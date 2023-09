«Καταδικασμένες να αποτύχουν οι δυτικές κυρώσεις στη Ρωσία, o πόλεμος δε θα σταματήσει» δηλώνει o ολιγάρχης Ντεριπάσκα Κόσμος 15:25, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Ντεριπάσκα δήλωσε πως ο αχανής πλούτος της Ρωσίας σε φυσικούς πόρους την έκανε πολύ ελκυστική για πολλούς --περιλαμβανομένης της Κίνας και άλλων χωρών-- ώστε να μην την εγκαταλείψουν ποτέ