Μυστήριο στην Κένυα με μαθήτριες που έπαθαν παράλυση και «μαζική υστερία» - Βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει από εχθές ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει μαθήτριες σε σχολείο της Κένυας να έχουν υποστεί παράλυση και να δυσκολεύονται να περπατήσουν, εξαιτίας μία μυστηριώδους ασθένειας που χτύπησε ξαφνικά τα κορίτσια.

Σύμφωνα με το BBC, τουλάχιστον εκατό μαθήτριες από το Γυμνάσιο Θηλέων Eregi, στην πόλη Κακαμέγα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όταν ξαφνικά εμφάνισαν σπασμούς, πόνους στα γόνατα και παράλυση στα πόδια.

Δείγματα ούρων και αίματος εστάλησαν σε εργαστήρια στο Ναιρόμπι και τα αποτελέσματα το εξετάσεων που θα δείξουν από τι προσβλήθηκαν τα κορίτσια θα βγουν αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Κάποιοι ειδικοί κάνουν λόγο για περίπτωση «μαζικής υστερίας» αλλά κανείς ακόμα δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι συνέβη Γυμνάσιο Θηλέων Eregi.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί βίντεο από το περιστατικό το οποίο όμως δεν επιβεβαιώνεται από επίσημες αρχές.



A possible case of mass hysteria has broken out at an all-girls school in western Kenya, with girls reporting that they are unable to walk. pic.twitter.com/YeJSSdijyG