Οι δικηγόροι του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγαν χθες, Πέμπτη, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο αιτούμενοι να απορρίψει τις κατηγορίες εναντίον του, σύμφωνα με τις οποίες διατηρούσε παρανόμως εμπιστευτικά έγγραφα μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, επιχειρηματολογώντας ότι χαίρει ποινικής ασυλίας.

Ο υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές κατηγορείται στην υπόθεση αυτή ότι έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των ΗΠΑ, διατηρώντας απόρρητα έγγραφα μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο στην κατοικία του στην Φλόριντα, αντί να τα παραδώσει στα Εθνικά Αρχεία ως όφειλε βάσει του νόμου.

Στη συνέχεια φέρεται ότι ενήργησε ώστε να αποτύχουν οι προσπάθειες των ερευνητών να τα ανακτήσουν.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει αθώος και για τις 40 κατηγορίες που συνιστούν το κατηγορητήριο που κατατέθηκε στην Φλόριντα από τον ειδικό εισαγγελέα Τζακ Σμιθ.

Στην προσφυγή τους έκτασης 20 σελίδων, οι δικηγόροι του Τραμπ γνωστοποιούν ότι όταν αυτός απέσυρε τα έγγραφα από τον Λευκό Οίκο ήταν πρόεδρος και ως εκ τούτου επρόκειτο για επίσημη πράξη.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έλαβε αυτήν την απόφαση όταν ασκούσε ακόμη τα καθήκοντά του. Η φερόμενη απόφαση ήταν μια επίσημη πράξη και ως τέτοια υπόκειται στην προεδρική ασυλία», αναφέρεται στην προσφυγή.

Στο στόχαστρο τεσσάρων ξεχωριστών ποινικών διώξεων, το μεγάλο φαβορί στις προκριματικές των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου επιδιώκει με τις πολλές προσφυγές του να πάει σε δίκη όσο το δυνατόν αργότερα.

Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποίησε και εναντίον του κατηγορητηρίου του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για συνωμοσία κατά του αμερικανικού κράτους μετά την ήττα του στις προεδρικές του 2020 από τον Τζο Μπάιντεν, που οδήγησε στην επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021 πλήθους υποστηρικτών του.

Στις αρχές του μήνα, ομοσπονδιακό εφετείο έκρινε ότι το αίτημά του για ασυλία δεν υποστηρίζεται από το αμερικανικό Σύνταγμα. Ο Τραμπ προσέφυγε τότε στο Ανώτατο Δικαστήριο σε μια προσπάθεια να επιτύχει αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης αυτής.

Το ζήτημα της ποινικής ασυλίας ενός πρώην προέδρου των ΗΠΑ δεν έχει ποτέ κριθεί από τα αμερικανικά δικαστήρια διότι μέχρι την υπόθεση Τραμπ κανένας άλλος πρώην πρόεδρος δεν είχε ποτέ κατηγορηθεί για έγκλημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

