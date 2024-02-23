Ο Πούτιν εξήρε τους «ήρωες» που πολεμούν στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε «τους αυθεντικούς ήρωες του λαού» που μάχονται στην Ουκρανία, στο μήνυμά του με αφορμή την Ημέρα των Υπερασπιστών της Πατρίδας μία ημέρα πριν τη συμπλήρωση δύο ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Ρωσία τιμά κάθε χρόνο στις 23 Φεβρουαρίου την Ημέρα των Υπερασπιστών της Πατρίδας, με τον φετινό εορτασμό να συμπίπτει με νίκες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

Σε βίντεο που δημοσίευσε σήμερα η ρωσική προεδρία ο Πούτιν απέτισε φόρο τιμής σε όσους «συμμετέχουν στην ειδική επιχείρηση» στην Ουκρανία, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, «μάχονται για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη» «υπερασπιζόμενοι τη Ρωσία».

«Είστε οι αυθεντικοί ήρωες του λαού», τόνισε.

«Τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος έχουν αυξήσει την παραγωγή και την παράδοση στα στρατεύματα των όπλων που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση», πρόσθεσε ο Πούτιν, κάνοντας λόγο για παραδόσεις πυραύλων, drones, τεθωρακισμένων, συστημάτων πυροβολικού και αντιαεροπορικής άμυνας.

«Με βάση την τρέχουσα εμπειρία μας από τη μάχη, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις», σημείωσε.

Όπως κάθε χρόνο ο Ρώσος πρόεδρος θα επισκεφθεί το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, κοντά στο Κρεμλίνο.

Τρεις εβδομάδες πριν τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία, από τις 15 ως τις 17 Μαρτίου, ο Πούτιν απηύθυνε το μήνυμά του για την ημέρα αυτή, με τον ρωσικό στρατό να βρίσκεται σε καλύτερη θέση στην Ουκρανία σε σχέση με πέρυσι.

Τα ρωσικά στρατεύματα έθεσαν πριν μερικές ημέρες υπό τον έλεγχό τους την πόλη Αβντιίβκα στην ανατολική Ουκρανία, όπου μαίνονταν σφοδρές συγκρούσεις από το φθινόπωρο. Εξάλλου την Πέμπτη ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέλαβε το χωριο Πομπιέντα, επίσης στην ανατολική Ουκρανία.

Παράλληλα συνεχίζεται ο βομβαρδισμός του Κιέβου, με το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας να ανακοινώνει σήμερα νέες ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύκτας με drones και πυραύλους. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Οδησσό από ρωσικό βομβαρδισμό χθες το βράδυ.

Η Ρωσία έχει υποστεί μεγάλες απώλειες από την έναρξη του πολέμου, με έως και 120.000 νεκρούς, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Ωστόσο κατάφερε να στρατολογήσει σχεδόν μισό εκατομμύριο άνδρες το 2023 και άλλους περίπου 53.000 τον Ιανουάριο του 2024, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.