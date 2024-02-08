Λογαριασμός
DW: Το χωριό της Ιταλίας που βρίσκεται στο... τέλος του κόσμου

Διχασμένοι οι εννέα κάτοικοι για την κατασκευή δρόμου που θα συνδέσει το χωριό με τον υπόλοιπο κόσμο

Χωριό στην Ιταλία

Codera... Είναι το χωριό της Ιταλίας που βρίσκεται στο... τέλος του κόσμου!

Με μόλις 9 κατοίκους, το ιταλικό χωριό βρίσκεται εκτός δρόμου και συνδέεται με τον υπόλοιπο κόσμο με... 2.600 σκαλοπάτια.

Παρόλα αυτά, οι εννέα κάτοικοί του εμφανίζονται διχασμένοι στην πρόταση για σύνδεση του χωριού με δρόμο, καθώς οι μισοί... θέλουν την ησυχία τους, ενώ οι άλλοι μισοί βλέπουν προοπτικές για το μέλλον.

Δείτε το ρεπορτάζ της DW: 

TAGS: #dwgreek Ιταλία
