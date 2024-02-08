DW: Το χωριό της Ιταλίας που βρίσκεται στο... τέλος του κόσμου

Codera... Είναι το χωριό της Ιταλίας που βρίσκεται στο... τέλος του κόσμου!

Με μόλις 9 κατοίκους, το ιταλικό χωριό βρίσκεται εκτός δρόμου και συνδέεται με τον υπόλοιπο κόσμο με... 2.600 σκαλοπάτια.

Παρόλα αυτά, οι εννέα κάτοικοί του εμφανίζονται διχασμένοι στην πρόταση για σύνδεση του χωριού με δρόμο, καθώς οι μισοί... θέλουν την ησυχία τους, ενώ οι άλλοι μισοί βλέπουν προοπτικές για το μέλλον.

Δείτε το ρεπορτάζ της DW:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.